Как будет выглядеть первая атомная электростанция в Казахстане: "Росатом" представил макет

В поселке Улкен Алматинской области, где планируется возведение первой в стране АЭС, представлен макет атомной электростанции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

АЭС будет построена на берегу Балхаша международным консорциумом во главе с госкорпорацией "Росатом".

На торжественное открытие начала работ прибыл глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"АЭС в Казахстане будет построена по самому передовому и эффективному в мире проекту, в основе которого лежат российские технологии", – заявлял ранее генеральный директор госкорпорации.

Фото: Zakon.kz

При этом, как пояснял председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев, после окончания строительства собственником, оператором, производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов атомной станции будет Казахстан.