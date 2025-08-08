#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
539.38
629.46
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
539.38
629.46
6.76
Общество

Казахстанцам, которые получают АСП, сообщили хорошую новость

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 17:03 Фото: Zakon.kz
В Казахстане реализуется пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров, который позволит получателям адресной социальной помощи (АСП) приобретать социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) со скидкой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 августа сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

"Основной принцип проекта основан на действующем механизме стабилизации цен, так называемой "оборотной схеме", в рамках которой торговым объектам предоставляются льготные возвратные кредиты на пополнение оборотных средств. Взамен магазины обязуются отпускать СЗПТ получателям АСП по альтернативным ценам, ниже рыночных до 15%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотный проект стартует в городе Акколь Акмолинской области. В дальнейшем планируется расширение на города Кокшетау и Павлодар. Цифровой ваучер предоставляется через сервис "Социальный кошелек", интегрированный в мобильное приложение eGov Mobile.

"Получателю АСП достаточно активировать ваучер, предъявить QR-код на кассе магазина, затем скидка применяется автоматически. Размер ваучера рассчитывается индивидуально: на каждого члена семьи предусмотрено по одному месячному расчетному показателю, что эквивалентно 3932 тенге. Таким образом, семья из четырех человек получает ваучер на сумму порядка 16 тысяч тенге, скидка на СЗПТ может достигать до 15% от рыночной цены", – добавили в министерстве.

Также сообщается, что финансирование проекта осуществляется за счет средств стабилизационного фонда: 35% направляется на льготное кредитование предпринимателей, 65% – на форвардные закупки продуктов у отечественных производителей и фермеров. 

16 июля 2025 года в Нацбанке назвали регионы Казахстана с самой высокой инфляцией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
На гражданском форуме в Туркестане обсудили роль гражданского общества в системе госуправления
Общество
16:48, Сегодня
На гражданском форуме в Туркестане обсудили роль гражданского общества в системе госуправления
Почти 20 тысяч наркосайтов заблокировала полиция
Общество
16:38, Сегодня
Почти 20 тысяч наркосайтов заблокировала полиция
Чемпионы по тогызкумалаку проиграли искусственному интеллекту
Общество
15:39, Сегодня
Чемпионы по тогызкумалаку проиграли искусственному интеллекту
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: