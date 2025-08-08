Казахстанцам, которые получают АСП, сообщили хорошую новость

В Казахстане реализуется пилотный проект по предоставлению цифровых продовольственных ваучеров, который позволит получателям адресной социальной помощи (АСП) приобретать социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) со скидкой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 августа сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.

"Основной принцип проекта основан на действующем механизме стабилизации цен, так называемой "оборотной схеме", в рамках которой торговым объектам предоставляются льготные возвратные кредиты на пополнение оборотных средств. Взамен магазины обязуются отпускать СЗПТ получателям АСП по альтернативным ценам, ниже рыночных до 15%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотный проект стартует в городе Акколь Акмолинской области. В дальнейшем планируется расширение на города Кокшетау и Павлодар. Цифровой ваучер предоставляется через сервис "Социальный кошелек", интегрированный в мобильное приложение eGov Mobile.

"Получателю АСП достаточно активировать ваучер, предъявить QR-код на кассе магазина, затем скидка применяется автоматически. Размер ваучера рассчитывается индивидуально: на каждого члена семьи предусмотрено по одному месячному расчетному показателю, что эквивалентно 3932 тенге. Таким образом, семья из четырех человек получает ваучер на сумму порядка 16 тысяч тенге, скидка на СЗПТ может достигать до 15% от рыночной цены", – добавили в министерстве.

Также сообщается, что финансирование проекта осуществляется за счет средств стабилизационного фонда: 35% направляется на льготное кредитование предпринимателей, 65% – на форвардные закупки продуктов у отечественных производителей и фермеров.

16 июля 2025 года в Нацбанке назвали регионы Казахстана с самой высокой инфляцией.

