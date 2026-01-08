#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
512.83
600.58
6.36
Право

Получатели АСП получат ваучеры на покупку продуктов: расширена география проекта

Фрукты, консервы, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, продуктовый, минимаркет, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 09:48 Фото: freepik
Подписан совместный приказ МТИ, МИИ и цифрового развития, Минтруда, МСХ о реализации и взаимодействии госорганов и организаций в ходе реализации пилотного проекта по оказанию услуги "Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям АСП", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи" в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения посредством "социального кошелька" в городах Кокшетау, Акколь Акмолинской области и Павлодар Павлодарской области", – говорится в документе.

Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.

Ваучеры предоставляются на каждого члена семьи услугополучателя, признанной нуждающейся в государственной адресной социальной помощи.

Социально значимые продовольственные товары приобретаются услугополучателем по удешевленной цене.

Активация ваучера осуществляется услугополучателем самостоятельно, ежемесячно, в период до последнего дня текущего месяца, при условии подтверждения согласия на получение услуги. Активация ваучера после истечения месяца будет недоступна.

Неактивированные ваучеры утрачивают силу по окончании месяца предоставления.

Постановление вводится в действие с 5 января 2026 года и действует до 1 мая 2026 года.

Ранее пилотный проект был запущен в городе Акколь Акмолинской области, теперь его география расширена.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 09:48
Казахстанцам, которые получают АСП, сообщили хорошую новость

Основной принцип проекта основан на действующем механизме стабилизации цен, так называемой "оборотной схеме", в рамках которой торговым объектам предоставляются льготные возвратные кредиты на пополнение оборотных средств. Взамен магазины обязуются отпускать СЗПТ получателям АСП по альтернативным ценам, ниже рыночных до 15%.

Получателю АСП достаточно активировать ваучер, предъявить QR-код на кассе магазина, затем скидка применяется автоматически. Размер ваучера рассчитывается индивидуально: на каждого члена семьи предусмотрено по одному месячному расчетному показателю. Таким образом, семья из четырех человек получает ваучер на сумму порядка 17 тысяч тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Получатели АСП в Акмолинской области будут покупать продукты по продовольственным ваучерам
15:29, 14 июля 2025
Получатели АСП в Акмолинской области будут покупать продукты по продовольственным ваучерам
В Казахстане начали выдавать ваучеры на газ получателям АСП и жилищной помощи проактивно
09:39, 29 августа 2025
В Казахстане начали выдавать ваучеры на газ получателям АСП и жилищной помощи проактивно
Выдача ваучеров на газ получателям АСП: изменился порядок
12:03, 15 августа 2025
Выдача ваучеров на газ получателям АСП: изменился порядок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: