Получатели АСП получат ваучеры на покупку продуктов: расширена география проекта
"Реализовать пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи" в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения посредством "социального кошелька" в городах Кокшетау, Акколь Акмолинской области и Павлодар Павлодарской области", – говорится в документе.
Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.
Ваучеры предоставляются на каждого члена семьи услугополучателя, признанной нуждающейся в государственной адресной социальной помощи.
Социально значимые продовольственные товары приобретаются услугополучателем по удешевленной цене.
Активация ваучера осуществляется услугополучателем самостоятельно, ежемесячно, в период до последнего дня текущего месяца, при условии подтверждения согласия на получение услуги. Активация ваучера после истечения месяца будет недоступна.
Неактивированные ваучеры утрачивают силу по окончании месяца предоставления.
Постановление вводится в действие с 5 января 2026 года и действует до 1 мая 2026 года.
Ранее пилотный проект был запущен в городе Акколь Акмолинской области, теперь его география расширена.
Материал по теме
Основной принцип проекта основан на действующем механизме стабилизации цен, так называемой "оборотной схеме", в рамках которой торговым объектам предоставляются льготные возвратные кредиты на пополнение оборотных средств. Взамен магазины обязуются отпускать СЗПТ получателям АСП по альтернативным ценам, ниже рыночных до 15%.
Получателю АСП достаточно активировать ваучер, предъявить QR-код на кассе магазина, затем скидка применяется автоматически. Размер ваучера рассчитывается индивидуально: на каждого члена семьи предусмотрено по одному месячному расчетному показателю. Таким образом, семья из четырех человек получает ваучер на сумму порядка 17 тысяч тенге.