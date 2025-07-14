Получатели АСП в Акмолинской области будут покупать продукты по продовольственным ваучерам
"Реализовать пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи" в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через сервис "Социальный кошелек" в городе Акколь Акмолинской области", – говорится в документе.
Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.
В связи с чем акимату Акмолинской области предписано обеспечить:
- наличие в торговом объекте, участвующем в реализации пилотного проекта, социально значимых продовольственных товаров и обеспечение их прослеживаемости в рамках Национальной системы прослеживаемости товаров;
- подготовку информации об итогах пилотного проекта, включая данные о количестве выданных и использованных цифровых продовольственных ваучеров получателями государственной адресной социальной помощи, а также объемах реализованных социально значимых продовольственных товаров по истечении трех месяцев его реализации.
Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Департаментом цифровизации и автоматизации государственных услуг Минтруда, АО "Национальные информационные технологии" и АО "Центр развития трудовых ресурсов" – обеспечить передачу данных о получателях государственной адресной социальной помощи в информационно-аналитическую систему "Smart Data Ukimet".
Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с ТОО "BTS Digital" обеспечить:
- подключение к государственному сервису контроля доступа к персональным данным посредством подачи заявки в "Smart Bridge";
- при оказании услуги в рамках пилотного проекта получение согласия субъекта персональных данных или его законного представителя посредством сервиса КДП в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".
Совместный приказ вступает в силу с 11 июля 2025 года и действует до 26 сентября 2025 года.