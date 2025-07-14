Получатели АСП в Акмолинской области будут покупать продукты по продовольственным ваучерам

Принят совместный приказ МТИ, Минтруда, МСХ и МЦРИАП по реализации пилотного проекта по оказанию услуги "Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи", сообщает Zakon.kz.

"Реализовать пилотный проект по оказанию услуги "Предоставление цифровых продовольственных ваучеров получателям государственной адресной социальной помощи" в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через сервис "Социальный кошелек" в городе Акколь Акмолинской области", – говорится в документе.

Также утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.

В связи с чем акимату Акмолинской области предписано обеспечить:

наличие в торговом объекте, участвующем в реализации пилотного проекта, социально значимых продовольственных товаров и обеспечение их прослеживаемости в рамках Национальной системы прослеживаемости товаров;

подготовку информации об итогах пилотного проекта, включая данные о количестве выданных и использованных цифровых продовольственных ваучеров получателями государственной адресной социальной помощи, а также объемах реализованных социально значимых продовольственных товаров по истечении трех месяцев его реализации.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Департаментом цифровизации и автоматизации государственных услуг Минтруда, АО "Национальные информационные технологии" и АО "Центр развития трудовых ресурсов" – обеспечить передачу данных о получателях государственной адресной социальной помощи в информационно-аналитическую систему "Smart Data Ukimet".

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с ТОО "BTS Digital" обеспечить:

подключение к государственному сервису контроля доступа к персональным данным посредством подачи заявки в "Smart Bridge";

при оказании услуги в рамках пилотного проекта получение согласия субъекта персональных данных или его законного представителя посредством сервиса КДП в соответствии с законом "О персональных данных и их защите".

Совместный приказ вступает в силу с 11 июля 2025 года и действует до 26 сентября 2025 года.