Как Астану готовят к предстоящему отопительному сезону

О работе столичных объектов жизнеобеспечения рассказал на своей странице в Instagram аким столицы Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что качество жизни в городе зависит от множества факторов, и работа объектов жизнеобеспечения играет в этом важную роль.

"Сразу после завершения отопительного сезона мы приступили к подготовке объектов теплоснабжения к следующему сезону. Вместе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром, министром энергетики Ерланом Аккенженовым и советником премьер-министра Ермеком Маржикпаевым мы проверили работу объектов жизнеобеспечения", – сообщил аким.

Фото: акимат Астаны

По его словам, в рамках подготовки столицы к отопительному сезону, планируется провести капитальный ремонт двух котлов и двух турбин, а также текущий ремонт 18 котлов. Работы выполняются строго по графику.

"Кроме того, в рамках АО "Астана-Теплотранзит" отремонтировано 1,2 км из запланированных 1,5 км тепловых сетей, а реконструкция проведена на участке длиной 4,1 км. В рамках инвестиционной программы АО "QazaqGazAimaq" ведутся строительно-монтажные работы по созданию закольцовки газораспределительных сетей на пяти участках, а также строительство 16,3 км газораспределительных сетей низкого давления в жилом массиве Телман и других районах", – рассказал Женис Касымбек.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Он напомнил, что ранее благодаря запуску первого этапа ТЭЦ-3, а также газовых теплоцентралей "Туран" и "Юго-Восток", тепловая мощность столицы увеличилась на 30%. Эти объекты дополнительно обеспечивают Астану 1100 Гкал тепловой энергии в час.

"В этом году планируется завершить второй этап станции "Туран". Продолжается строительство станции "Тельман" и начаты работы по расширению ТЭЦ-2, а также проектирование газовой теплоцентрали "Юго-Запад". Реализация всех этих проектов позволит обеспечить запас тепловой энергии до 2035 года", – отметил аким.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, по его словам, идет работа по обеспечению первого этапа ТЭЦ-3 резервными источниками топлива. Станция действует на природном газе и производит до 440 Гкал в час, что позволит обеспечить теплом юго-западную часть столицы.

"Также идет строительство подстанции "Арай", ввод которой запланирован на этот год. Она будет обеспечивать электроэнергией юго-западную часть города вдоль проспекта Улы Дала и улицы Айтматова", – пояснил Женис Касымбек.

Он добавил, что в инвестиционную программу АО "Астана-РЭК" входят капитальный и текущий ремонт 54,6 км воздушных и кабельных линий, а также 73 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.