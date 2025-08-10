#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Общество

Жагалау Кокшетау стал центром празднования 180-летия Абая

День Абая, Акмолинская область , фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 13:53 Фото: РСК Акмолинской области
Жагалау Кокшетау с самого утра наполняет особая атмосфера – поэзия, музыка, искусство и ремесла сливаются в единое действие. Акмолинская область празднует 180-летие Абая Кунанбаева, передает Zakon.kz.

Пространство, посвященное 180-летию великого поэта, мыслителя и просветителя, объединило музыкальную, литературную, театральную, художественную и ремесленную площадки, превратив центр города в живую энциклопедию казахской культуры.

Фото: РСК Акмолинской области

У жителей и гостей города была возможность стать свидетелями всех событий, посетив различные площадки Арбата, – от первого прочитанного стихотворения до заключительных аккордов вокального конкурса.

"По инициативе президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева популяризация наследия Абая поднята на государственный уровень. Это знак уважения не только поэту, но и всему нашему народу. В области в рамках Года Абая были проведены многочисленные мероприятия, научные конференции, литературные конкурсы и выставки. Это благие дела, ведущие подрастающее поколение к духовному богатству", – поделился заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев.

Фото: РСК Акмолинской области

На сцене поэтического конкурса "Өлең сөздің патшасы" победители республиканских состязаний читали авторские произведения, посвященные философии и творчеству Абая. Их строки звучат то проникновенно, то с азартом литературного баттла, собирая вокруг внимательных слушателей.

Рядом развернута галерея конкурса юных художников "Жыл мезгілдері". Работы арт-студий из Кокшетау, Косшы, Степногорска и районов области передают времена года через образы и метафоры, навеянные мыслями великого поэта.

Фото: РСК Акмолинской области

Книжная ярмарка "Абай әлемі" встречает гостей редкими изданиями, переводами произведений на разные языки и архивными материалами. Здесь же работает площадка мастеров декоративно-прикладного искусства "Шеберлер шаһары", где создаются изделия из войлока, кожи, камня и металла, вдохновленные казахскими традициями.

Со сцены фестиваля фольклорных ансамблей "Абай дана, Абай дара" льются звуки домбры и народных песен. Коллективы из Атбасара, Ерейментау, Коргалжына, Жаркаина и других районов исполняют произведения, близкие по духу Абаю.

Фото: РСК Акмолинской области

В областной универсальной научной библиотеке тем временем проходит вокальный конкурс "Әнді сүйсең, менше сүй", а в областном центре народного творчества театры представляют спектакли в рамках фестиваля "Даналық бастауы – Абай", оживляя встречу поэта с Биржаном салом.

Праздничная программа продолжилась концертом "Абай әлемі" с участием заслуженных деятелей культуры Казахстана. Здесь, среди музыки, поэзии, живописи и театра, создается ощущение, что Абай и сегодня идет рядом, вдохновляя и объединяя людей вокруг вечных ценностей.

А вечером кокшетаусцев ждет продолжение литературно-музыкального праздника. Пройдет театрализованная программа с музыкальными номерами и творческими постановками.

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
