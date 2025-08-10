#АЭС в Казахстане
Общество

В Атырау отметили 180-летие Абай Кунанбайулы

День Абая, Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 14:12 Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
10 августа 2025 года на площади у памятника Абаю в Атырау состоялось масштабное культурное мероприятие "Хәкім Абайдың ізімен", посвященное 180-летию со дня рождения великого казахского поэта, мыслителя и просветителя Абай Кунанбайулы, сообщает Zakon.kz.

Праздник начался с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Абаю, в которой приняли участие заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, народный композитор Илья Жаханов, председатель областного совета ветеранов Мұрат Өтешов, представители интеллигенции, общественности и молодежи.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

На площади была воссоздана этнографическая композиция "Абай ауылы" с четырьмя тематическими юртами, отражающими ключевые этапы жизни поэта: детство, годы учебы и поисков, общественную деятельность и духовное совершенство. Гости смогли посетить выставку народных ремесел, поучаствовать в национальных играх и спортивных состязаниях.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Центральной частью программы стал театрализованный показ "Абай бейнесі", в котором актеры представили поэтические монологи Абая в разные периоды его жизни. Звучали произведения великого поэта, а также его песни в исполнении известных артистов региона и представителей этнокультурных объединений.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

В своем приветственном слове заместитель акима области Кайрат Нуртаев отметил, что наследие Абая – это духовный фундамент нации, источник нравственных ориентиров и вдохновения для всех поколений казахстанцев. Народный композитор Илья Жаханов подчеркнул, что творчество великого поэта объединяет поколения и вдохновляет мастеров искусства на новые произведения.

Андрей Дюсупов
