В Атырау отметили 180-летие Абай Кунанбайулы
Праздник начался с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Абаю, в которой приняли участие заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, народный композитор Илья Жаханов, председатель областного совета ветеранов Мұрат Өтешов, представители интеллигенции, общественности и молодежи.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
На площади была воссоздана этнографическая композиция "Абай ауылы" с четырьмя тематическими юртами, отражающими ключевые этапы жизни поэта: детство, годы учебы и поисков, общественную деятельность и духовное совершенство. Гости смогли посетить выставку народных ремесел, поучаствовать в национальных играх и спортивных состязаниях.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Центральной частью программы стал театрализованный показ "Абай бейнесі", в котором актеры представили поэтические монологи Абая в разные периоды его жизни. Звучали произведения великого поэта, а также его песни в исполнении известных артистов региона и представителей этнокультурных объединений.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В своем приветственном слове заместитель акима области Кайрат Нуртаев отметил, что наследие Абая – это духовный фундамент нации, источник нравственных ориентиров и вдохновения для всех поколений казахстанцев. Народный композитор Илья Жаханов подчеркнул, что творчество великого поэта объединяет поколения и вдохновляет мастеров искусства на новые произведения.