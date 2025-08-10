#АЭС в Казахстане
Общество

Сильная жара и минимум дождей: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 15:36 Фото: Zakon.kz
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 11 августа 2025 года, погоду в Казахстане будет диктовать отрог антициклона, сообщает Zakon.kz.

Под его влиянием на большей части страны будут отсутствовать осадки.

"Лишь на западе, северо-западе и севере Казахстана в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром", – рассказали в РГП "Казгидромет".

По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере, в центре – туман, днем на юге страны пыльная буря.

Днем сильную жару прогнозируют в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях, где столбики термометров поднимутся до +40 градусов.

В Алматинской области и области Жетысу будет чуть прохладнее – до +35+37 градусов, а в области Улытау воздух прогреется до +35+36 градусов.

Очень сильную жару прогнозируют в понедельник на западе, севере и в центре Алматинской области – там будет +41 градус.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды на ближайшую неделю в Алматы. Согласно данным Гидрометцентра, в течение семи дней в южной столице ожидается выпадение осадков, временами с сильной пыльной бурей и грозой.

Андрей Дюсупов
