#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.49
627.7
6.75
События

Сильная жара ожидается в Алматы в ближайшую неделю

Погода в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 09:03 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на ближайшую неделю. Согласно данным Гидрометцентра, в течение семи дней в южной столице ожидается выпадение осадков, временами с сильной пыльной бурей и грозой.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в начале рабочей недели в мегаполисе сохранится жаркая погода, но в городе будут наблюдаться кратковременные дожди.

Прогноз погоды по Алматы с 9 по 15 августа 2025 года.

9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем сильная жара +34+36°.

10-11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем сильная жара +34+36°.

12 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем сильная жара +34+36°.

13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем сильная жара +35+37°.

14 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +31+33°.

15 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 9 августа 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Токаев: Мирное соглашение Азербайджана и Армении – важное историческое достижение
События
09:18, Сегодня
Токаев: Мирное соглашение Азербайджана и Армении – важное историческое достижение
Казахстанцев эвакуировали из сектора Газа
События
21:09, 08 августа 2025
Казахстанцев эвакуировали из сектора Газа
Жара до +42, ливни и град: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
События
20:05, 08 августа 2025
Жара до +42, ливни и град: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: