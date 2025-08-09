Сильная жара ожидается в Алматы в ближайшую неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на ближайшую неделю. Согласно данным Гидрометцентра, в течение семи дней в южной столице ожидается выпадение осадков, временами с сильной пыльной бурей и грозой.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в начале рабочей недели в мегаполисе сохранится жаркая погода, но в городе будут наблюдаться кратковременные дожди.

Прогноз погоды по Алматы с 9 по 15 августа 2025 года.

9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем сильная жара +34+36°.

10-11 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем сильная жара +34+36°.

12 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем сильная жара +34+36°.

13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем сильная жара +35+37°.

14 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза, пыльная буря. Ветер юго-западный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +31+33°.

15 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +27+29°.

Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 9 августа 2025 года.