Синоптики назвали регион, который останется без дождей в понедельник
Фото: unsplash
В РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 18 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По информации синоптиков, в понедельник северо-западный циклон, а также связанные с ним атмосферные фронты, сохранят свое влияние на территорию Казахстана.
"В стране пройдут дожди с грозами. Особенно сильными они будут на востоке. В отдельных районах возможно выпадение града", – рассказали синоптики.
Только на западе республики ожидается погода без осадков.
В целом по стране прогнозируется усиление ветра. На севере и востоке в ночные и утренние часы – туман.
Ранее синоптики опубликовали недельный прогноз погоды в Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript