#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
540.87
632.01
6.76
Общество

Синоптики назвали регион, который останется без дождей в понедельник

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2025 16:10 Фото: unsplash
В РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 18 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, в понедельник северо-западный циклон, а также связанные с ним атмосферные фронты, сохранят свое влияние на территорию Казахстана.

"В стране пройдут дожди с грозами. Особенно сильными они будут на востоке. В отдельных районах возможно выпадение града", – рассказали синоптики.

Только на западе республики ожидается погода без осадков.

В целом по стране прогнозируется усиление ветра. На севере и востоке в ночные и утренние часы – туман.

Ранее синоптики опубликовали недельный прогноз погоды в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Десантники покорили сложнейшую полосу препятствий в Алматы
Общество
06:33, Сегодня
Десантники покорили сложнейшую полосу препятствий в Алматы
Жители Астаны пожаловались акиму на удушающий запах канализации
Общество
00:39, 17 августа 2025
Жители Астаны пожаловались акиму на удушающий запах канализации
Свыше 35 тысяч студентов в Казахстане могут остаться без мест в общежитиях
Общество
23:08, 16 августа 2025
Свыше 35 тысяч студентов в Казахстане могут остаться без мест в общежитиях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: