Синоптики назвали регион, который останется без дождей в понедельник

В РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 18 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, в понедельник северо-западный циклон, а также связанные с ним атмосферные фронты, сохранят свое влияние на территорию Казахстана.

"В стране пройдут дожди с грозами. Особенно сильными они будут на востоке. В отдельных районах возможно выпадение града", – рассказали синоптики.

Только на западе республики ожидается погода без осадков.

В целом по стране прогнозируется усиление ветра. На севере и востоке в ночные и утренние часы – туман.

