#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
539.49
627.7
6.75
Общество

Более 10 млрд тенге из спецфонда получит область Абай

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 09:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане в рамках поручения главы государства продолжается реализация проектов по строительству социально важной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. Об этом Zakon.kz 11 августа 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК.

Отмечается, что правительством принято решение о выделении из специального государственного фонда свыше 10 млрд тенге на прокладку сетей водоснабжения в области Абай.

"Всего в регионе реализуется 21 проект, из которых семь – в Семее. Работы по обеспечению водоснабжением охватывают сельские территории, в частности, сети водоснабжения будут проведены в Бородулихинском, Урджарском и Абайском районах области".Пресс-служба правительства РК

Реализация этих проектов направлена на повышение качества жизни населения, обеспечение доступа к коммунальным услугам и модернизацию инфраструктуры в соответствии с поручениями главы государства.

"Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году".Пресс-служба правительства РК

Согласно данным Министерства промышленности и строительства, доступ к услугам водоснабжения в Семее составляет 95,5%, в селах области Абай – 95%.

Фото: primeminister.kz

6 августа 2025 года стало известно, что из специального государственного фонда на реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения в Кызылординской области выделено 7 млрд тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще двух городов
Общество
10:00, Сегодня
Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще двух городов
Августовское ЕНТ проходит в Казахстане
Общество
07:33, Сегодня
Августовское ЕНТ проходит в Казахстане
Джей Ло зажгла – волонтеры собрали мусор: "Taza Qazaqstan" в Алматы
Общество
07:00, Сегодня
Джей Ло зажгла – волонтеры собрали мусор: "Taza Qazaqstan" в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: