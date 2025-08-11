Более 10 млрд тенге из спецфонда получит область Абай
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казахстане в рамках поручения главы государства продолжается реализация проектов по строительству социально важной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. Об этом Zakon.kz 11 августа 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК.
Отмечается, что правительством принято решение о выделении из специального государственного фонда свыше 10 млрд тенге на прокладку сетей водоснабжения в области Абай.
"Всего в регионе реализуется 21 проект, из которых семь – в Семее. Работы по обеспечению водоснабжением охватывают сельские территории, в частности, сети водоснабжения будут проведены в Бородулихинском, Урджарском и Абайском районах области".Пресс-служба правительства РК
Реализация этих проектов направлена на повышение качества жизни населения, обеспечение доступа к коммунальным услугам и модернизацию инфраструктуры в соответствии с поручениями главы государства.
"Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году".Пресс-служба правительства РК
Согласно данным Министерства промышленности и строительства, доступ к услугам водоснабжения в Семее составляет 95,5%, в селах области Абай – 95%.
Фото: primeminister.kz
6 августа 2025 года стало известно, что из специального государственного фонда на реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения в Кызылординской области выделено 7 млрд тенге.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript