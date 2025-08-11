#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Общество

"Я сломала ей шею": пилот из Британии, осужденный за убийство дочки в Алматы, заявил о признании жены

осужденный британский пилот Мохамед Баракат, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 12:50 Фото: Алматинский городской суд
Пилот из Британии Мохамед Баракат, приговоренный в 2020 году к 20 годам за убийство полуторагодовалой дочки в отеле в Алматы, настаивает на невиновности и заявил о наличии признания его жены в убийстве ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом в июле 2025 года написали несколько зарубежных СМИ. Так, Mirror пишет, что якобы прокуратура Казахстана начала расследование "по вновь открывшимся обстоятельствам": в связи с предполагаемым признанием бывшей жены (пара развелась в мае 2025 года) пилота Мадины в том, что это она убила ребенка.

Резонансное событие произошло в октябре 2019 года в отеле InterContinental в Алматы. Сообщалось, что по подозрению в жестоком убийстве маленькой дочки задержали 42-летнего гражданина Великобритании Мохамеда Бараката, который работал пилотом грузового самолета и накануне вернулся из полета. По версии следствия, мужчина отметил возвращение и встречу с семьей обильным приемом алкоголя. Вернулся в гостиницу под утро, и у него случилась ссора с женой. Сначала он ударил ее, а потом переключился на проснувшуюся и заплакавшую дочь. У девочки были переломы практически всех костей головы и конечностей, размозжение головного мозга. Баракат отрицал вину. В итоге 22 декабря 2020 года суд приговорил британца к 20 годам в колонии строгого режима.

А сейчас адвокаты и семья осужденного пилота заявляют, что у них есть свидетельства его невиновности. Якобы Баракат, уже будучи осужденным, общался с женой и записал ее рассказ о том, как она случайно убила их дочку:

"Я ушла… а когда вернулась, она не спала и плакала, потому что хотела есть. Я начала ее кормить. А потом она начала какать… и я пытаюсь помыть ей попу. И когда я мыла ее, я сломала ей шею…"

В других беседах она якобы неоднократно просила прощения у Бараката.

Согласно данным СМИ, записи передали следователям и якобы назначена "судебная видеофоноскопическая экспертиза", а также "планируются другие следственные действия".

Адвокат британца заявил, что есть "основания надеяться", что его подзащитный будет оправдан на основании новых доказательств. Он также утверждает, что в ходе расследования и судебного разбирательства были допущены правовые нарушения.

Редакция Zakon.kz обратилась в Генеральную прокуратуру Казахстана с запросом по поводу этих заявлений.

"В настоящее время Департаментом полиции города проводится проверка доводов осужденного в соответствии со ст. 502 УПК. Согласно требованиям ст. 201 УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", – говорится в ответе прокурора Бостандыкского района Алматы Газиза Нурдаулетова.

Кроме того, отмечается, что "о результатах проверки будет сообщено осужденному и адвокатам".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанку оштрафовали на 20 тысяч за "сбор грибов" в Боровом
Общество
13:10, Сегодня
Казахстанку оштрафовали на 20 тысяч за "сбор грибов" в Боровом
Кому из казахстанцев и в каком случае положена выплата из госфонда
Общество
12:54, Сегодня
Кому из казахстанцев и в каком случае положена выплата из госфонда
В Туркестане в честь 180-летия Абая жителям раздавали роман "Путь Абая"
Общество
11:22, Сегодня
В Туркестане в честь 180-летия Абая жителям раздавали роман "Путь Абая"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: