"Я сломала ей шею": пилот из Британии, осужденный за убийство дочки в Алматы, заявил о признании жены

Пилот из Британии Мохамед Баракат, приговоренный в 2020 году к 20 годам за убийство полуторагодовалой дочки в отеле в Алматы, настаивает на невиновности и заявил о наличии признания его жены в убийстве ребенка, сообщает Zakon.kz.

Об этом в июле 2025 года написали несколько зарубежных СМИ. Так, Mirror пишет, что якобы прокуратура Казахстана начала расследование "по вновь открывшимся обстоятельствам": в связи с предполагаемым признанием бывшей жены (пара развелась в мае 2025 года) пилота Мадины в том, что это она убила ребенка.

Резонансное событие произошло в октябре 2019 года в отеле InterContinental в Алматы. Сообщалось, что по подозрению в жестоком убийстве маленькой дочки задержали 42-летнего гражданина Великобритании Мохамеда Бараката, который работал пилотом грузового самолета и накануне вернулся из полета. По версии следствия, мужчина отметил возвращение и встречу с семьей обильным приемом алкоголя. Вернулся в гостиницу под утро, и у него случилась ссора с женой. Сначала он ударил ее, а потом переключился на проснувшуюся и заплакавшую дочь. У девочки были переломы практически всех костей головы и конечностей, размозжение головного мозга. Баракат отрицал вину. В итоге 22 декабря 2020 года суд приговорил британца к 20 годам в колонии строгого режима.

А сейчас адвокаты и семья осужденного пилота заявляют, что у них есть свидетельства его невиновности. Якобы Баракат, уже будучи осужденным, общался с женой и записал ее рассказ о том, как она случайно убила их дочку:

"Я ушла… а когда вернулась, она не спала и плакала, потому что хотела есть. Я начала ее кормить. А потом она начала какать… и я пытаюсь помыть ей попу. И когда я мыла ее, я сломала ей шею…"

В других беседах она якобы неоднократно просила прощения у Бараката.

Согласно данным СМИ, записи передали следователям и якобы назначена "судебная видеофоноскопическая экспертиза", а также "планируются другие следственные действия".

Адвокат британца заявил, что есть "основания надеяться", что его подзащитный будет оправдан на основании новых доказательств. Он также утверждает, что в ходе расследования и судебного разбирательства были допущены правовые нарушения.

Редакция Zakon.kz обратилась в Генеральную прокуратуру Казахстана с запросом по поводу этих заявлений.

"В настоящее время Департаментом полиции города проводится проверка доводов осужденного в соответствии со ст. 502 УПК. Согласно требованиям ст. 201 УПК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", – говорится в ответе прокурора Бостандыкского района Алматы Газиза Нурдаулетова.

Кроме того, отмечается, что "о результатах проверки будет сообщено осужденному и адвокатам".