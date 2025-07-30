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Финансы

Онлайн-кредит теперь не взять за 5 минут: в Казахстане вводят "период охлаждения"

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 13:45 Фото: Zakon.kz
В Казахстане усиливаются меры по защите заемщиков потребительских кредитов. Об этом 30 июля 2025 года рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что новые механизмы защиты граждан при получении беззалоговых потребительских кредитов предусмотрены Законом РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации", подписанным президентом Касым-Жомартом Токаевым 30 июня.

"При оформлении потребительских беззалоговых онлайн-кредитов вводится период "охлаждения". Это срок между моментом подписания договора и фактической выдачей кредита. Теперь кредит может быть выдан только после истечения этого срока и получения согласия заемщика на его выдачу. Минимальный размер кредита, при превышении которого применяется период "охлаждения", а также порядок предоставления согласия заемщика на получение кредита будут определены нормативным правовым актом Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка", – разъяснили в пресс-службе АРРФР в среду.

Цель данной нормы – повышение защиты прав потребителей и снижение рисков вовлечения граждан в мошеннические схемы.

Для граждан, впервые обращающихся за получением беззалогового потребительского кредита, устанавливается требование обязательного личного присутствия в отделении банка или микрофинансовой организации. Минимальный размер кредита, при котором требуется личное присутствие, также будет определен нормативным правовым актом агентства.

Для отдельных категорий граждан – лиц младше 21 года и старше 55 лет – выдача беззалоговых потребительских кредитов будет осуществляться только после получения их согласия. При обращении за получением кредита онлайн оформление согласия производится через портал "электронного правительства", кредитное бюро либо приложение кредитора, интегрированное с сервисами, размещенными на шлюзе "электронного правительства".

"Закон также расширяет основания, при которых возможно внесудебное и судебное списание задолженности по мошеннически оформленным кредитам".Пресс-служба АРРФР

В агентстве пояснили, что внесудебное списание будет возможно при наличии постановления правоохранительных органов о признании заемщика потерпевшим по уголовному делу, связанному с мошенническим оформлением кредита, выданного с нарушением следующих требований:

  • личное присутствие новых заемщиков в отделении кредитора при заключении договоров;
  • получение согласия отдельных категорий граждан;
  • "период охлаждения" при выдаче кредитов;
  • проведение биометрической идентификации при заключении договора.

Судебное списание возможно в случае, если мошеннический кредит был оформлен вследствие:

  • незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, в том числе при оформлении кредита путем использования удаленного управления программным обеспечением дистанционного оказания услуг банка или микрофинансовой организации;
  • нарушения банком, микрофинансовой организацией порядка проведения биометрической идентификации;
  • нарушения установленных нормативным правовым актом агентства требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.
"Закон также предусматривает дополнительные полномочия банков".Пресс-служба АРРФР

Временное приостановление расходных операций по банковскому счету или электронному кошельку сроком до 5 рабочих дней при выявлении операций с признаками мошенничества;

Отклонение операций и ограничение обслуживания клиентов в случае, если они или их контрагенты включены в базу данных антифрод-центра ("черный список").

"Вышеуказанные требования вступает в силу по истечении 60 календарных дней после официального опубликования, за исключением требования по применению периода охлаждения, который вступает в силу по истечении 90 календарных дней".Пресс-служба АРРФР

Ранее Национальный банк Казахстана предупредил граждан о распространении мошеннических схем с использованием платежных карточек дропперов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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