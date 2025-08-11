Павлодарца оштрафовали за громкий лай собаки ночью

Павлодарец позвонил в полицию из-за собаки, которая мешала спать. В результате хозяина шумного питомца оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Павлодарской области рассказали, что делать, если соседский пес мешает вам спать. Лай в ночное время, загрязненные подъезды и дворы от экскрементов собак – повод привлечь соседа к ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных.

К примеру, в полицию позвонил мужчина, пояснивший, что его семье мешает соседский пес, который каждую ночь громко лает. В другом случае, жители пожаловались на хозяина, у которого два дня скулила собака.

"Скулежом и тявканьем собака может сообщать, что с ней что-то не так. Может хозяевам нужно обратиться к ветеринару. И все ее громкие проявления – крик о помощи. Подумал, что совместными усилиями нам удастся решить проблему, но хозяин пса игнорирует наши просьбы, и не реагирует на наши требования, поэтому я обратился в полицию", – заявил обратившийся в полицию житель Павлодара.

На что в полиции пояснили, что если собака шумит ночью, она нарушает закон о тишине. Конечно, к самому питомцу не могут быть предъявлены претензии, за то владелец несет полную ответственность за действия животного.

"Отговорки "это же зверь, он не понимает" с точки зрения законодательства – не аргумент. Если причинен вред окружающим, владелец несет ответственность в соответствии с законодательством. Самое продуктивное решение в этом вопросе: договориться с соседями и решить вопрос мирным путем. Если соседи не идут на контакт, можно обратиться к участковому инспектору полиции", – уточнили в ДП.

Только с начала года свыше четырех тыс. павлодарцев привлечены к административной ответственности за нарушение тишины. Все они привлечены оштрафованы в размере 5 МРП.

В феврале 2025 года владелицу собак в Усть-Каменогорске наказали за то, что она оставила питомцев на несколько часов в квартире. Женщина просто ушла на работу, а после оказалось, что ей придется заплатить штраф в 39 тыс. тенге.