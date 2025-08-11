#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
542.66
631.98
6.77
Общество

Павлодарца оштрафовали за громкий лай собаки ночью

Павлодарца оштрафовали за громкий лай собаки ночью, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 00:06 Фото: pixabay
Павлодарец позвонил в полицию из-за собаки, которая мешала спать. В результате хозяина шумного питомца оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Павлодарской области рассказали, что делать, если соседский пес мешает вам спать. Лай в ночное время, загрязненные подъезды и дворы от экскрементов собак – повод привлечь соседа к ответственности за ненадлежащее содержание домашних животных.

К примеру, в полицию позвонил мужчина, пояснивший, что его семье мешает соседский пес, который каждую ночь громко лает. В другом случае, жители пожаловались на хозяина, у которого два дня скулила собака.

"Скулежом и тявканьем собака может сообщать, что с ней что-то не так. Может хозяевам нужно обратиться к ветеринару. И все ее громкие проявления – крик о помощи. Подумал, что совместными усилиями нам удастся решить проблему, но хозяин пса игнорирует наши просьбы, и не реагирует на наши требования, поэтому я обратился в полицию", – заявил обратившийся в полицию житель Павлодара.

На что в полиции пояснили, что если собака шумит ночью, она нарушает закон о тишине. Конечно, к самому питомцу не могут быть предъявлены претензии, за то владелец несет полную ответственность за действия животного.

"Отговорки "это же зверь, он не понимает" с точки зрения законодательства – не аргумент. Если причинен вред окружающим, владелец несет ответственность в соответствии с законодательством. Самое продуктивное решение в этом вопросе: договориться с соседями и решить вопрос мирным путем. Если соседи не идут на контакт, можно обратиться к участковому инспектору полиции", – уточнили в ДП.

Только с начала года свыше четырех тыс. павлодарцев привлечены к административной ответственности за нарушение тишины. Все они привлечены оштрафованы в размере 5 МРП.

В феврале 2025 года владелицу собак в Усть-Каменогорске наказали за то, что она оставила питомцев на несколько часов в квартире. Женщина просто ушла на работу, а после оказалось, что ей придется заплатить штраф в 39 тыс. тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Житель Усть-Каменогорска выиграл суд по делу займа 20-летней давности
Общество
22:40, 11 августа 2025
Житель Усть-Каменогорска выиграл суд по делу займа 20-летней давности
Жительница Степногорска потеряла свыше 3 млн тенге, поверив в "инвестиции" в "Казатомпром"
Общество
21:06, 11 августа 2025
Жительница Степногорска потеряла свыше 3 млн тенге, поверив в "инвестиции" в "Казатомпром"
Девочка-богатырь весом больше 6 кг родилась в Усть-Каменогорске
Общество
18:24, 11 августа 2025
Девочка-богатырь весом больше 6 кг родилась в Усть-Каменогорске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: