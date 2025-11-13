#АЭС в Казахстане
Советы

Почему собаки боятся пылесоса

собака, квартира, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 12:41 Фото: pexels
Довольно часто при появлении пылесоса у домашних животных возникает тревога. Собаки могут лаять, прятаться, дрожать или даже пытаться "защитить" хозяина от шумного прибора, сообщает Zakon.kz.

Почему собаки пугаются пылесоса

Шум. Работающий пылесос издает громкие и высокочастотные звуки, которые воспринимаются собаками гораздо сильнее, чем людьми. Специалисты Уфимской городской ветеринарной станции отмечают, что слух собаки способен улавливать частоты как минимум в три раза выше человеческого, поэтому шум техники может быть болезненным и раздражающим для питомца.

Запахи. У собак очень развито обоняние. Работающий пылесос поднимает в воздух множество непривычных запахов – пыль, частицы, осевшие под мебелью, – что может вызвать тревогу.

Дискомфорт. Питомец может воспринимать пылесос как потенциальную угрозу или "нарушителя" своей территории.

Негативный опыт. Если собака ранее сталкивалась с резкими движениями пылесоса или с тем, что за ней гонялись дети с техникой, она может испытывать страх из-за неприятных воспоминаний.

Непредсказуемость. Особенно это касается роботов-пылесосов. Их движение кажется хаотичным, что пугает животное. Питомец не всегда понимает, куда аппарат пойдет и как себя вести, что усиливает тревогу.

Как помочь собаке

  • Начните с выключенного прибора. Дайте собаке возможность обойти его, принюхаться и даже потрогать лапой.
  • Постепенное включение. При первом включении, если питомец тревожен, остановитесь и дайте понять, что все под контролем. Для робота-пылесоса можно позвать собаку к себе перед его движением, чтобы она понимала, когда освободить путь.
  • Не преследуйте питомца. Если собака убегает при виде выключенного пылесоса, оставьте прибор в комнате и дождитесь, пока животное проявит интерес самостоятельно.
  • Имитация уборки. Когда собака начнет спокойно относиться к выключенному пылесосу, берите его в руки и проходите по комнате, имитируя уборку, но не включая. Если питомец спокоен – включите пылесос на короткое время и постепенно увеличивайте интервал уборки.

Специалисты уверены, что со временем собака привыкнет к звукам и будет воспринимать работу пылесоса спокойно и без страха.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 12:41
"Хатико по-казахстански" дождался хозяина, освободившегося по амнистии

Ранее мы сообщали, что австралийский Департамент первичной промышленности Квинсленда в рамках пересмотра законов о биобезопасности предлагает реклассифицировать динго (Canis dingo) в категорию Canis familiaris – домашних собак.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
