Ушла на работу, вернулась со штрафом: владелицу собак наказали в Усть-Каменогорске

Владелицу собак в Усть-Каменогорске наказали за то, что она оставила питомцев на несколько часов в квартире. Женщина просто ушла на работу, а после оказалось, что ей придется заплатить штраф в 39 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Astana TV, история не на шутку взволновала владельцев домашних животных. Юрист хозяйки собак пояснил, что женщина уже не первый год содержит в квартире трех питомцев. В тот день она буквально на несколько часов ушла по своим делам. И эта короткая отлучка обернулась для нее штрафом.

"У нас есть в законе об ответственном обращении с животными такое понятие, как безнадзорность животных, если взять словарь, то без присмотра и безнадзорность – это синонимы. В данном случае в протоколе отмечено, что собака находилась без присмотра. И женщина в настоящий момент это обжалует в суде. У меня возникает вопрос, а сами судьи собак, кошек и попугаев одних дома не оставляют?" Руководитель бюро расследования "Витязь" Алексей Божков

Разбираясь в этом деле, юрист выяснил, что собаки лаяли и один из соседей вызвал участкового. Когда хозяйка была на работе, страж порядка оформил протокол за невыполнение требований по содержанию домашних животных. Согласно статье, владелец в первый раз должен заплатить 10 МРП, при повторном нарушении эта сумма удваивается.

"В полицию поступило обращение от жителя областного центра о том, что у соседей по лестничной площадке беспокойно ведут себя домашние животные. На место был направлен участковый инспектор. В результате владелица трех собак была привлечена к ответственности, в отношении нее составлен протокол согласно Типовым правилам содержания и выгула домашних животных. Собранные материалы направлены в суд". Пресс-служба ДП ВКО

При этом стражи порядка пояснили, что пока такой случай со штрафом в регионе единственный. Однако владельцев собак и кошек он не на шутку взволновал. Серафима Березовская – хозяйка французского бульдога Були. После нашумевшего случая она внимательно изучила правила содержания и выгула домашних животных. По ее словам, там четко сказано, покидая надолго питомца, хозяин должен поместить его на временное содержание в приют для домашних животных, передать на временное содержание к третьим лицам или поместить в гостиницу. Однако стоит это удовольствие от двух до четырех тысяч тенге в сутки и пользоваться этой услугой просто уходя на работу – накладно.

"Все знают, если ты уезжаешь далеко, есть зооотели, у нас в городе их три, потому что, уезжая, сама собак оставляла там. Приезжаешь – забираешь, а когда собака на день остается дома, ты ушел в гости, на работу – это норма, то, что могут лаять, тоже норма. И дома собака в безопасности". Серафима Березовская

Созданный хоть и единичный прецедент, как считают многие владельцы питомцев, может стать тенденцией, когда людям не нравятся собаки, кошки или другие питомцы соседей. И по заявлениям полицейским придется выезжать на каждый лай или мяуканье, которые будут слышны из квартиры.

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