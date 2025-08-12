#АЭС в Казахстане
Общество

Что делать и куда обращаться студентам, оставшимся без места в общежитиях Алматы

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 14:29 Фото: pexels
В Казахстане начал работу ситуационный центр, который поможет студентам решить вопрос с заселением в общежития. Об этом на пресс-конференции в правительстве 12 августа 2025 года проинформировал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, сообщает Zakon.kz.

Глава МНВО перечислил контакты ситуационного центра по вопросам обеспечения студентов общежитием, который начал работу на прошлой неделе:

  • +7 (700) 255 14 43;
  • +7 (700) 950 95 28;
  • +7 (727) 237 01 70.

Обратиться туда могут студенты всех курсов, если им не предоставили место в общежитии или возникли трудности с заселением. При необходимости в рамках межвузовской координации студентов будут перенаправлять в общежития других учебных заведений, где есть свободные места.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 14:29
В Алматы открылся новый центр, который поможет студентам с поиском жилья

Кроме того, как отметил министр, выделено 55 мест в кризисном центре для студентов, оказавшихся в сложной ситуации. Например, прибывших ночью и не заселенных в общежитие. Для временного размещения также привлекаются хостелы, которые проходят проверку три раза в год.

"Мы взяли за основу такой принцип – ни один студент не должен остаться на улице. Для этого приняты все меры", – подчеркнул Саясат Нурбек.

По его словам, в большинстве регионов страны проблема с местами в общежитиях решена, кроме Алматы, где сохраняется дефицит порядка 10 тыс. мест.

"Приоритет будет отдаваться первокурсникам. Если три года назад дефицит составлял 88 тыс. мест, то сейчас он сокращен до 10 тыс.", – отметил Саясат Нурбек.

Ранее министр сообщил, что в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 29 общежитий на 10 439 мест.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
