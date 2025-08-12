Бектенов поручил проверить объекты образования на соблюдение требований безопасности

Премьер-министр Олжас Бектенов 12 августа 2025 года на заседании правительства дал ряд поручений перед началом учебного года в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства озвучил, что в сентябре планируется открытие 83 новых школ, в том числе 57 – в рамках Нацпроекта "Келешек мектептері". Это 115 тыс. новых ученических мест.

"Важной задачей является обеспечение их полной функциональной готовности. Поступательно решаются проблемы трехсменного обучения в школах. Необходимо ускорить работу в рамках нацпроекта по завершению 15 объектов в 9 регионах страны. Поручаю Фонду "Самрук-Казына" совместно с акиматами обеспечить ввод объектов до начала учебного года. До 1 сентября требуется завершить капитальный и текущий ремонт в школах страны", – сказал Олжас Бектенов.

По его словам, отмечаются низкие темпы работ по 34 школам в ряде регионов.

"Это город Алматы, области Абай и Улытау, Западно-Казахстанская, Алматинская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области. Акимам данных регионов – взять на личный контроль соблюдение сроков и качества ремонтных работ. Кроме того, стоит вопрос своевременного приобретения специализированных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники. До сентября следует оснастить не менее 200 предметных кабинетов", – дополнил глава Кабмина.

Он также отметил, что важное значение имеет обеспечение безопасности объектов образования.

"Поручение главы государства по внедрению единой системы безопасности должно быть исполнено качественно и в установленные сроки. Образовательные учреждения обязаны иметь лицензированную охрану, турникеты, камеры, подключенные к центрам оперативного управления. Эти меры гарантируют безопасность жизни и здоровья наших детей в учебных заведениях. Министерству внутренних дел необходимо продолжить работу по проверке объектов образования на предмет соблюдения требований по антитеррористической защите. Обращаю внимание, что на сегодня в регионах еще порядка 30% частных организаций образования не оснащены необходимым оборудованием", – продолжил Олжас Бектенов.

Премьер также озвучил, что в преддверии нового учебного года всем детям, нуждающимся в государственной поддержке, своевременно должна быть оказана материальная и социальная помощь.

"Для этого в текущем году предусмотрено свыше 23 млрд бюджетных средств. Это позволит охватить соцподдержкой не менее 500 тыс. детей. Акимам регионов необходимо взять эту работу на контроль. Также министерству просвещения совместно с акиматами регионов до 1 сентября – обеспечить всех учеников полным комплектом учебников. Важным направлением для сохранения здоровья и развития детей является сбалансированное и качественное школьное питание. министерству здравоохранения и акиматам регионов требуется усилить контроль за соблюдением стандартов питания и санитарных норм", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Помимо этого, он поручил министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами и акиматами в месячный срок утвердить межведомственный План мероприятий по реализации Единой программы воспитания "Адал азамат".

"Это позволит принимать комплексные и всесторонние меры по формированию системы воспитания и обучения. Министерству внутренних дел нужно организовать и провести с начала учебного года оперативно-профилактические мероприятия "Внимание, дети!" с освещением в средствах массовой информации. Акиматам регионов – активизировать работу по улучшению дорожной инфраструктуры вблизи объектов образования, особенно возле вновь вводимых школ. Министерству внутренних дел совместно с министерством просвещения на регулярной основе проводить профилактические занятия, в том числе интерактивные уроки с учащимися по основным правилам безопасности, в том числе на дорогах", – озвучил Олжас Бектенов.

Он также поручил министерствам просвещения, науки и высшего образования принять меры по усилению практической направленности образовательных программ. По его словам, необходимо проработать меры по повышению ответственности колледжей и вузов за результаты обучения.

