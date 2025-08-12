Названа предварительная причина самоубийства студентки в Алматы

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 12 августа 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал трагический случай со студенткой Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что трагедия все еще находится в поле внимания следственных органов. "До вынесения судебных решений или заключений могу лишь сказать, что это, скорее, была семейная внутренняя трагедия. По моей информации, будет возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства". Это не связано ни с университетом, ни с учебным процессом – речь идет именно о внутренней семейной ситуации. В ближайшее время информация будет официально представлена", – дополнил он. Ранее стала известна информация о том, что студентка Казахского национального университета имени аль-Фараби спрыгнула с 14-го этажа здания ректората.

