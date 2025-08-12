#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
542.66
631.98
6.77
Общество

Названа предварительная причина самоубийства студентки в Алматы

Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 11:44 Фото: unsplash
Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек 12 августа 2025 года на брифинге в правительстве прокомментировал трагический случай со студенткой Казахского национального университета имени аль-Фараби, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек отметил, что трагедия все еще находится в поле внимания следственных органов.

"До вынесения судебных решений или заключений могу лишь сказать, что это, скорее, была семейная внутренняя трагедия. По моей информации, будет возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства". Это не связано ни с университетом, ни с учебным процессом – речь идет именно о внутренней семейной ситуации. В ближайшее время информация будет официально представлена", – дополнил он.

Ранее стала известна информация о том, что студентка Казахского национального университета имени аль-Фараби спрыгнула с 14-го этажа здания ректората.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Названы регионы с наибольшим дефицитом мест в школах
Общество
11:57, Сегодня
Названы регионы с наибольшим дефицитом мест в школах
Бектенов поручил проверить объекты образования на соблюдение требований безопасности
Общество
11:15, Сегодня
Бектенов поручил проверить объекты образования на соблюдение требований безопасности
Где сохраняется дефицит мест в общежитиях для студентов
Общество
10:48, Сегодня
Где сохраняется дефицит мест в общежитиях для студентов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: