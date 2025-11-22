Водителям, не нарушающим ПДД, вручили сертификаты в Алматы

Полиция Алматы вручила сертификаты, благодарственные письма и памятные подарки водителям без штрафов, сообщает Zakon.kz.

В городе были отмечены 10 водителей, которые демонстрируют ответственное отношение к соблюдению ПДД и ежедневно обеспечивают безопасную перевозку пассажиров, рассказали в МВД.

Им вручены сертификаты, благодарственные письма и памятные подарки.

"Сегодня мы отмечаем тех, кто своей ежедневной дисциплиной показывает настоящий пример для всех участников дорожного движения. Соблюдение правил – это не формальность. Это прямой вклад в безопасность граждан, особенно в условиях крупного мегаполиса, где поток транспорта растет с каждым годом. Полиция Алматы последовательно реализует принцип "Закон и порядок", и мы уверены, что ответственность каждого водителя – залог порядка и снижения аварийности на наших дорогах", – отметил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Серик Шумаев.

Материал по теме Казахстанцам напомнили об изменениях в ПДД: что нужно знать

В городском департаменте полиции напомнили, что безопасное движение – это совместная задача полиции, перевозчиков и каждого участника дорожного движения. Подобные поощрительные акции продолжатся и далее в рамках Года профилактики.

В пятницу, 21 ноября, автовоз с новенькими "китайцами" слетел с дороги по пути из Алматы в Костанай.