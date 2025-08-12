#АЭС в Казахстане
$
€
₽
Происшествия

Стало известно о скандальном случае в связи с концертом Дженнифер Лопес в Алматы

подозреваемый в продаже поддельных билетов на концерт Джей Ло в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 11:23 Фото: ДП Алматы
На концерт Дженнифер Лопес в Алматы продавали поддельные билеты, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 августа 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП).

"Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности Алматы при содействии коллег из Управления полиции Бостандыкского района задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве, связанном с продажей билетов на концерт Дженнифер Лопес, состоявшийся в минувшее воскресенье", – сказано в сообщении.

Как установлено, подозреваемый разместил объявление на одной из интернет-платформ, и продал два поддельных билета на концерт.

"Мы настоятельно рекомендуем покупать билеты только на официальных сайтах или в проверенных кассах, чтобы избежать подобных ситуаций", – резюмировал заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Еркебулан Койшыбаев.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован. 

На шоу Дженнифер Лопес в Алматы 10 августа 2025 года пришли более 20 тысяч человек. Среди них – гости из более чем 35 стран и свыше восьми тысяч иностранных туристов. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
