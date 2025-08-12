#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
542.66
631.98
6.77
Общество

Поезд здоровья в Акмолинской области: врачи и юристы приехали в Чаглинку

Врачи Чаглинке, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 13:07 Фото: Нурболат Бектурганов
Сегодня в Акмолинскую область на станцию Чаглинка прибыл медицинский поезд "Саламатты Казахстан" – целая клиника на колесах, которая привезла жителям села и окрестных деревень бесплатные осмотры, консультации и диагностику, передает Zakon.kz.

Проект реализуется при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, министерства здравоохранения и АО "Самрук-Казына". В течение нескольких дней состав побывает в шести населенных пунктах региона, а затем отправится в Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области.

Здесь 597 жителей и 168 дворов, работает средняя школа, где учатся 72 ребенка. По данным ФАПа, относящегося к районной поликлинике, в селе проживает 15 инвалидов, среди них пятеро детей. На диспансерном учете состоят 320 человек, шесть из них имеют ишемическую болезнь сердца. Главным медицинским специалистом является фельдшер, поэтому приезд целой команды врачей стал настоящим событием.

"Сельчан готовы обслужить 29 специалистов, которые ведут прием по основным и узкопрофильным направлениям — от терапии и хирургии до кардиологии, офтальмологии, урологии, психологии и других. В поезде можно пройти УЗИ, ЭКГ, флюорографию, гастрофиброскопию, сдать лабораторные анализы. При необходимости мы проводим малые хирургические вмешательства, а если требуется — ставим на портал и направляем в лучшие клиники страны. Принимаем даже лиц без гражданства", – рассказал старший врач состава Елнур Маханов.

Фото: Нурболат Бектурганов

Современное оборудование в вагонах позволяет обследовать пациентов прямо на месте, без необходимости ехать в город. Все санитарные и технические нормы соблюдены, а для маломобильных граждан предусмотрены удобные условия.

Помимо врачей, в составе работают юристы и медиаторы, направленные Национальной комиссией. Они помогают в решении трудовых споров, оформлении социальных выплат, разъяснении судебных и правовых процедур.

Жители села знали о визите заранее и пришли целыми семьями.

"Мама моя увидела объявление, и мы решили обязательно прийти. Она уже в возрасте, сердце беспокоит. Здесь в одном месте сделали и ЭКГ, и УЗИ, и проконсультировали. Все быстро и удобно. Для тех, кто не может часто выезжать в город, это просто находка", — поделилась Назгуль Закирьянова.

Фото: Нурболат Бектурганов

После Чаглинки медицинский поезд отправится в село Кызыл ту (20–21 августа), затем в Макинск (22 августа), село Қазақ (23 августа) и поселок Өлеңті (26–27 августа).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Карина Негметова
Карина Негметова
Читайте также
Сможет ли ИИ заменить учителей в Казахстане
Общество
13:27, Сегодня
Сможет ли ИИ заменить учителей в Казахстане
Минпросвещения ответило, почему не продлевают учебный год в школах
Общество
12:37, Сегодня
Минпросвещения ответило, почему не продлевают учебный год в школах
Водитель нарушал ПДД в Алматы, а штрафы уходили в другой город: что произошло
Общество
12:16, Сегодня
Водитель нарушал ПДД в Алматы, а штрафы уходили в другой город: что произошло
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: