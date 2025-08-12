Поезд здоровья в Акмолинской области: врачи и юристы приехали в Чаглинку

Сегодня в Акмолинскую область на станцию Чаглинка прибыл медицинский поезд "Саламатты Казахстан" – целая клиника на колесах, которая привезла жителям села и окрестных деревень бесплатные осмотры, консультации и диагностику, передает Zakon.kz.

Проект реализуется при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, министерства здравоохранения и АО "Самрук-Казына". В течение нескольких дней состав побывает в шести населенных пунктах региона, а затем отправится в Павлодарскую и Восточно-Казахстанскую области.

Здесь 597 жителей и 168 дворов, работает средняя школа, где учатся 72 ребенка. По данным ФАПа, относящегося к районной поликлинике, в селе проживает 15 инвалидов, среди них пятеро детей. На диспансерном учете состоят 320 человек, шесть из них имеют ишемическую болезнь сердца. Главным медицинским специалистом является фельдшер, поэтому приезд целой команды врачей стал настоящим событием.

"Сельчан готовы обслужить 29 специалистов, которые ведут прием по основным и узкопрофильным направлениям — от терапии и хирургии до кардиологии, офтальмологии, урологии, психологии и других. В поезде можно пройти УЗИ, ЭКГ, флюорографию, гастрофиброскопию, сдать лабораторные анализы. При необходимости мы проводим малые хирургические вмешательства, а если требуется — ставим на портал и направляем в лучшие клиники страны. Принимаем даже лиц без гражданства", – рассказал старший врач состава Елнур Маханов.

Фото: Нурболат Бектурганов

Современное оборудование в вагонах позволяет обследовать пациентов прямо на месте, без необходимости ехать в город. Все санитарные и технические нормы соблюдены, а для маломобильных граждан предусмотрены удобные условия.

Помимо врачей, в составе работают юристы и медиаторы, направленные Национальной комиссией. Они помогают в решении трудовых споров, оформлении социальных выплат, разъяснении судебных и правовых процедур.

Жители села знали о визите заранее и пришли целыми семьями.

"Мама моя увидела объявление, и мы решили обязательно прийти. Она уже в возрасте, сердце беспокоит. Здесь в одном месте сделали и ЭКГ, и УЗИ, и проконсультировали. Все быстро и удобно. Для тех, кто не может часто выезжать в город, это просто находка", — поделилась Назгуль Закирьянова.

Фото: Нурболат Бектурганов

После Чаглинки медицинский поезд отправится в село Кызыл ту (20–21 августа), затем в Макинск (22 августа), село Қазақ (23 августа) и поселок Өлеңті (26–27 августа).