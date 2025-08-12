Казахстанская "Моника Беллуччи": подполковник из Актау покорила сердца казахстанцев

Всего несколько секунд видео и имя подполковника полиции Лейлы Саидовой узнали тысячи казахстанцев. Но удивительно другое: в центре внимания оказалась не сама перепалка с местным блогером, а выдержка и красота женщины в погонах. О тонкостях службы она поделилась с Zakon.kz.

Сотни тысяч лайков, десятки тысяч комментариев. Люди не просто поддерживали Лейлу – они восторгались ее спокойствием и тем, как уверенно она держала себя перед камерой. А многие и вовсе окрестили ее "казахстанской Моникой Белуччи".

Лейле Саидовой 41 год, и почти половину жизни она посвятила службе в полиции. 17 лет в форме, 17 лет работы, где каждый день – это проверка на прочность.

Женщина говорит, что к выбору профессии сотрудника полиции она пришла осознанно. За все время службы в рядах полиции она никогда не сомневалась в своем выборе. Она работает старшим инспектором штаба Управления административной полиции Департамента полиции Мангистауской области. Подготовка аналитических документов, стратегические решения, информационное обеспечение – все это ее зона ответственности.

"Человек, который работает в органах полиции, должен иметь сильный характер, быть самостоятельным, выносливым и главное, – справедливым", – уверена Лейла.

Именно эти качества подполковник полиции продемонстрировала в том самом нашумевшем видео. Судя по кадрам, посетительница пришла в управление по личным делам. Однако у нее возник словесный конфликт с подполковником полиции Саидовой, после чего женщина потребовала показать служебное удостоверение. Видео перепалки позже было опубликовано в социальных сетях, однако общественность отреагировала на конфликт совершенно иначе. Внимание казахстанцев привлекла не сама ситуация, а сама Лейла. Восхищение пользователей вызвало ее умение сдерживать себя. Однако большая часть комментаторов выделили ее красоту и сравнили с легендарной актрисой Моникой Беллуччи.

"О том, что видео появится в соцсетях, я поняла сразу после ухода гражданки. Сама я неконфликтный человек. Считаю, что лучше не придавать значение мелочам, такие ситуации временные. Забота о себе важнее. Но я очень удивилась, что видео вызвало такой резонанс. Лично я не считаю, что похожа на Монику Беллуччи, никогда не сравнивала себя с кем-то", – поделилась женщина.

К критике Лейла так же относится с достоинством и считает, что каждый имеет право на собственное мнение, и оно не всегда может совпадать с действительностью, и только имея неоспоримые доказательства человек может противостоять оппонентам. Поэтому руководство подполковника и ее коллеги так же объективно отнеслись к ситуации с блогером.

Лейла Саидова уверена, что человек, который работает в органах полиции, должен иметь сильный характер, быть самостоятельным, выносливым и главное, – справедливым. Однако ни для кого не секрет, что именно стражи порядка часто становятся объектом провокаций и скандала. На просторах интернета почти каждый день появляются подобные ролики. С таким Лейла столкнулась впервые.

"Конечно, бывали незначительные моменты и ранее, но в любых ситуациях, осознавая всю ответственность, я стараюсь сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и концентрироваться на решении определенных проблем. В ситуациях, когда нас снимают на камеры, необходимо осознавать всю ответственность, сохранять спокойствие, не поддаваться эмоциям и концентрироваться на решении определенных проблем", – отметила Лейла Саидова.

Женщина признается, что сравнение с Моникой Беллуччи стало для нее неожиданностью. Ранее никто и никогда не замечал подобного сходства.

В повседневной жизни Лейла говорит, что она обычный человек, как и все, имеет семью и друзей, с которыми проводит много времени. Кстати, казахстанская Беллуччи замужем и воспитывает сына. Однако признается, что о службе не забывает никогда, даже после окончания рабочего дня. Такова участь полицейских.

"Каждый человек – это индивид, и каждый имеет право на свое мнение. А лично от себя я хочу выразить огромную благодарность народу Казахстана и представителям других государств за душевную поддержку. Я всегда знала, что доброта не просто слово, а сила, способная изменить мир вокруг нас! Все было бы гораздо проще, если бы люди с уважением относились бы друг к другу вне зависимости от должности. Признаюсь, профессия полицейского – неблагодарная, учитывая тот факт, что в последнее время вокруг нас столько негатива", – заключила Лейла Саидова.

История Лейлы Саидовой – это напоминание о том, что сила женщины не только в красоте, но и в ее умении оставаться собой в любой ситуации.