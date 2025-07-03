"Прокатили полицейского с ветерком": видео из аэропорта Алматы обсуждают казахстанцы
Ролик опубликовали в одном из Telegram-каналов.
Пользователи Казнета в комментариях поделились своим мнением об увиденном:
- "Напарник без жилета не торопится помогать коллеге".
- "Нужно было стрелять по баллонам, чем взбираться на капот".
- "Это, скорее всего, Биба и Боба из одного аула, но встретились в Алматы".
- "А что, прокатили полицейского с ветерком, что тут такого, еще и спасибо должен сказать".
В полиции мегаполиса уточнили, что инцидент произошел в ночное время в ходе патрулирования территории Международного аэропорта Алматы.
"Сотрудник полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Вместо того чтобы выполнить законные требования, водитель отказалась предъявить документы, проявила агрессию и попыталась скрыться. Инспектор, пытаясь предотвратить движение автомобиля, оказался на капоте транспортного средства и был буквально протащен вперед на несколько метров. По данному факту были приняты меры в соответствии с законодательством РК: водитель привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД и неподчинение законным требованиям сотрудника полиции".Пресс-служба ДП Алматы
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"Неподчинение законным требованиям сотрудника при исполнении – это не просто нарушение, а прямая угроза безопасности и правопорядку. Призываем граждан с уважением относиться к представителям правопорядка и не допускать подобных инцидентов. Закон один для всех. Охрана общественного порядка невозможна без сотрудничества общества и полиции", – напомнили гражданам в пресс-службе ДП Алматы.
Подобное с алматинскими стражами порядка происходило и ранее, только во время погони за серийным похитителем мопедов.