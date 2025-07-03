"Прокатили полицейского с ветерком": видео из аэропорта Алматы обсуждают казахстанцы

3 июля 2025 года в соцсетях появилось видео, снятое в Международном аэропорту Алматы. На кадрах можно увидеть полицейского, которого несколько метров прокатили на капоте. Подробностями инцидента с корреспондентом Zakon.kz поделились в пресс-службе Департамента полиции южной столицы.

Ролик опубликовали в одном из Telegram-каналов.

Пользователи Казнета в комментариях поделились своим мнением об увиденном:

"Напарник без жилета не торопится помогать коллеге".

"Нужно было стрелять по баллонам, чем взбираться на капот".

"Это, скорее всего, Биба и Боба из одного аула, но встретились в Алматы".

"А что, прокатили полицейского с ветерком, что тут такого, еще и спасибо должен сказать".

В полиции мегаполиса уточнили, что инцидент произошел в ночное время в ходе патрулирования территории Международного аэропорта Алматы.

"Сотрудник полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Вместо того чтобы выполнить законные требования, водитель отказалась предъявить документы, проявила агрессию и попыталась скрыться. Инспектор, пытаясь предотвратить движение автомобиля, оказался на капоте транспортного средства и был буквально протащен вперед на несколько метров. По данному факту были приняты меры в соответствии с законодательством РК: водитель привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД и неподчинение законным требованиям сотрудника полиции". Пресс-служба ДП Алматы

Суд оштрафовал автоледи на 30 МРП (117 960 тенге).

"Неподчинение законным требованиям сотрудника при исполнении – это не просто нарушение, а прямая угроза безопасности и правопорядку. Призываем граждан с уважением относиться к представителям правопорядка и не допускать подобных инцидентов. Закон один для всех. Охрана общественного порядка невозможна без сотрудничества общества и полиции", – напомнили гражданам в пресс-службе ДП Алматы.

Подобное с алматинскими стражами порядка происходило и ранее, только во время погони за серийным похитителем мопедов.