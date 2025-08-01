#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
540.78
618.65
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
540.78
618.65
6.71
Общество

Похолодание до +5°С, 41-градусная жара, ливни и град надвигаются на Казахстан

степь, радуга, облака, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 13:46 Фото: unsplash
В Казахстане в ближайшие три дня – 2, 3 и 4 августа 2025 года – ожидаются температурные качели, ливни с грозами и градом. Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно их прогнозу, жаркая погода без осадков ожидается лишь на западе страны.

"В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять северный антициклон. На большей части страны прогнозируются дожди, грозы, град, шквал, на севере, на востоке, в центре и в горных районах юго-востока – сильные дожди... По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке страны ожидаются туманы".РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, в некоторых регионах республики похолодает до +5, а в других прогнозируется очень сильная жара, которая достигнет отметки +41°С.

"На западе страны днем ожидается повышение температуры от +30+37°С до очень сильной жары +36+41°С, 4 августа на юге страны – до +40°С. На севере, востоке, в центре страны ожидается понижение ночью до +5+13°С днем до +15+20°С".РГП "Казгидромет"

О том, чего ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента от погоды с 1 по 3 августа 2025 года, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Туркестан: в Сарыагаше представителям коммунальной сферы передали новую технику
Общество
14:18, Сегодня
Туркестан: в Сарыагаше представителям коммунальной сферы передали новую технику
Полиция Алматы обращается к горожанам в рамках акции "Таза Қазақстан"
Общество
13:16, Сегодня
Полиция Алматы обращается к горожанам в рамках акции "Таза Қазақстан"
Форум "SCO Youth Dialogue" стартовал в Улкен Нарыне
Общество
11:52, Сегодня
Форум "SCO Youth Dialogue" стартовал в Улкен Нарыне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: