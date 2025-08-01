Похолодание до +5°С, 41-градусная жара, ливни и град надвигаются на Казахстан

В Казахстане в ближайшие три дня – 2, 3 и 4 августа 2025 года – ожидаются температурные качели, ливни с грозами и градом. Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно их прогнозу, жаркая погода без осадков ожидается лишь на западе страны.

"В ближайшие дни погоду в Казахстане будет определять северный антициклон. На большей части страны прогнозируются дожди, грозы, град, шквал, на севере, на востоке, в центре и в горных районах юго-востока – сильные дожди... По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на севере, востоке страны ожидаются туманы". РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, в некоторых регионах республики похолодает до +5, а в других прогнозируется очень сильная жара, которая достигнет отметки +41°С.

"На западе страны днем ожидается повышение температуры от +30+37°С до очень сильной жары +36+41°С, 4 августа на юге страны – до +40°С. На севере, востоке, в центре страны ожидается понижение ночью до +5+13°С днем до +15+20°С". РГП "Казгидромет"

О том, чего ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента от погоды с 1 по 3 августа 2025 года, можете узнать здесь.