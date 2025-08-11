#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане похолодает и пройдут дожди

Казахстан, погода, прогноз погоды, дожди, циклон, похолодание, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 10:19 Фото: pexels
Северо-западный циклон принесет в Казахстан дожди с грозами. Об этом заявили синоптики РГП "Казгидромет", предоставив прогноз погоды по стране на 12, 13 и 14 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Также, согласно заявлению метеорологов, на западе, северо-западе и севере пройдут сильные дожди.

В отдельных же регионах возможны град и шквал.

"Лишь на юге республики сохраняется жаркая погода без осадков".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке – туман.

Стоит уточнить, что на большей части страны ожидается небольшое понижение температуры:

  • на западе ночью до 13-18°С, днем до 23-31°С;
  • на северо-западе ночью до 8-20°С, днем до 18-28°С;
  • на севере ночью до 10-17°С, днем до 18-23°С;
  • на юге ночью до 13-23°С, днем до 27-37°С.
"В остальных регионах значительных изменений в температурном фоне не ожидается".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее стало известно, что в Павлодаре, Алматы, Атырау и Астане сегодня, 11 августа, днем и ночью ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
