Гранты до 1,5 млн тенге получили казахстанцы: кому они достались

Сегодня, 13 декабря 2024 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) поделилась с Zakon.kz интересной информацией. Согласно их заявлению, с начала года 627,6 тыс. человек охвачены активными мерами содействия занятости, сообщает Zakon.kz.

Если более детально, что 496,2 тыс. человек были трудоустроены, из них 311,1 тыс. – на постоянную работу.

К примеру, на субсидируемые рабочие места трудоустроено 185,1 тыс. человек, из них:

на социальные рабочие места – 15,5 тыс.;

на молодежную практику – 32,2 тыс.;

на общественные работы – 108,4 тыс.;

по проектам "Первое рабочее место" – 9,5 тыс., "Контракт поколений" – 417 человек, "Серебряный возраст" – 19 тыс. человек.

"Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив с начала текущего года выдан 8941 грант социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 476 800 тенге)". Пресс-служба МТСЗН РК

Также отмечено, что онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 55,2 тыс. безработных, из них 50,1 тыс. завершили обучение.

В целях выбора сферы деятельности 202,4 тыс. человек прошли социальную профориентацию.

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