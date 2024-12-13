Гранты до 1,5 млн тенге получили казахстанцы: кому они достались
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Сегодня, 13 декабря 2024 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) поделилась с Zakon.kz интересной информацией. Согласно их заявлению, с начала года 627,6 тыс. человек охвачены активными мерами содействия занятости, сообщает Zakon.kz.
Если более детально, что 496,2 тыс. человек были трудоустроены, из них 311,1 тыс. – на постоянную работу.
К примеру, на субсидируемые рабочие места трудоустроено 185,1 тыс. человек, из них:
- на социальные рабочие места – 15,5 тыс.;
- на молодежную практику – 32,2 тыс.;
- на общественные работы – 108,4 тыс.;
- по проектам "Первое рабочее место" – 9,5 тыс., "Контракт поколений" – 417 человек, "Серебряный возраст" – 19 тыс. человек.
"Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив с начала текущего года выдан 8941 грант социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 476 800 тенге)".Пресс-служба МТСЗН РК
Также отмечено, что онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 55,2 тыс. безработных, из них 50,1 тыс. завершили обучение.
В целях выбора сферы деятельности 202,4 тыс. человек прошли социальную профориентацию.
Ранее председатель Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты Минтруда и соцзащиты населения Толеген Оспанкулов рассказал, на какую помощь может рассчитывать мать-одиночка в Казахстане.
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