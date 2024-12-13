#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
522.91
548.85
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
522.91
548.85
5.05
Общество

Гранты до 1,5 млн тенге получили казахстанцы: кому они достались

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 10:15 Фото: pexels
Сегодня, 13 декабря 2024 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) поделилась с Zakon.kz интересной информацией. Согласно их заявлению, с начала года 627,6 тыс. человек охвачены активными мерами содействия занятости, сообщает Zakon.kz.

Если более детально, что 496,2 тыс. человек были трудоустроены, из них 311,1 тыс. – на постоянную работу.

К примеру, на субсидируемые рабочие места трудоустроено 185,1 тыс. человек, из них:

  • на социальные рабочие места – 15,5 тыс.;
  • на молодежную практику – 32,2 тыс.;
  • на общественные работы – 108,4 тыс.;
  • по проектам "Первое рабочее место" – 9,5 тыс., "Контракт поколений" – 417 человек, "Серебряный возраст" – 19 тыс. человек.
"Кроме того, для реализации новых бизнес-инициатив с начала текущего года выдан 8941 грант социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 476 800 тенге)".Пресс-служба МТСЗН РК

Также отмечено, что онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 55,2 тыс. безработных, из них 50,1 тыс. завершили обучение.

В целях выбора сферы деятельности 202,4 тыс. человек прошли социальную профориентацию.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 10:15
Лицензирование социальных услуг в Казахстане: что изменится с 1 января 2025 года
, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 10:15

Ранее председатель Комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты Минтруда и соцзащиты населения Толеген Оспанкулов рассказал, на какую помощь может рассчитывать мать-одиночка в Казахстане.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Водная отрасль Казахстана: что сделано в 2024 году для ее развития
Общество
11:41, Сегодня
Водная отрасль Казахстана: что сделано в 2024 году для ее развития
Названа причина скопления 500 автомобилей на границе Казахстана
Общество
11:07, Сегодня
Названа причина скопления 500 автомобилей на границе Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: