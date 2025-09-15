Более 4 тысяч казахстанцев получили до 1,5 млн тенге на стартап

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) поделились очередной интересной статистикой. На этот раз стало известно, что более 237 тыс. казахстанцев охвачены активными мерами содействия занятости с начала 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным на 1 сентября 2025 года, активными мерами содействия занятости охвачено 237,3 тыс. человек, трудоустроено 529,6 тыс. казахстанцев.

Далее сказано, что на субсидируемые рабочие места через карьерные центры направлено 137 тыс. человек, из них:

на социальные рабочие места – 12 тыс. чел.;

на молодежную практику – 12,6 тыс. чел.;

на общественные работы – 92,8 тыс. чел.;

в рамках проектов "Серебряный возраст" – 15,9 тыс. чел.;

"Первое рабочее место" – 3,5 тыс. чел.;

"Контракт поколений" – 171 чел.

Еще одним интересным фактом является то, что онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачено 51,1 тыс. безработных, из них 47,6 тыс. завершили обучение и получили сертификаты.

Еще на профессиональное обучение по запросам работодателей направлено 4 892 человека, из них завершили обучение 1 114 человек. После завершения обучения трудоустроено 375 человек.

Кроме того, в целях выбора сферы деятельности в карьерных центрах прошли социальную профориентацию и получили консультационные услуги 261,9 тыс. человек.

"Трудоустройство граждан осуществляется по нескольким направлениям и подтверждается перечислением за них обязательных пенсионных взносов". Пресс-служба МТСЗН РК

Так, на 1 сентября 2025 года трудоустроено 529,6 тыс. человек, в том числе:

в рамках активных мер содействия занятости населения – 137 тыс. чел.;

на свободные вакансии, размещенные работодателями на Электронной бирже труда, – 108,7 тыс. чел.;

в рамках инициативы главы государства "100 рабочих мест на 10 тыс. жителей" – 263,9 тыс. чел.;

в рамках проектов, реализуемых центральными государственными органами, – 20 тыс. человек.

Кроме того, как уточнили специалисты, для реализации новых бизнес-инициатив в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения в размере до 400 МРП (1 572 800 тенге) для реализации новых бизнес-инициатив.

На 1 сентября 2025 года по республике выдано 4 287 грантов.

Немного ранее в Минтруда рассказали, какие профессии в Казахстане наиболее востребованы и где больше платят.