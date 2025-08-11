#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
539.49
627.7
6.75
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
539.49
627.7
6.75
Общество

Синоптики предупредили жителей Алматы, Астаны и еще двух городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 10:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Павлодаре, Алматы, Атырау и Астане сегодня днем и ночью ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"11 августа 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Павлодаре, Алматы, ночью – в Атырау, Астане", – говорится в обращении синоптиков к жителям четырех городов, опубликованном в понедельник.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2025 10:00
Сильная жара и минимум дождей: синоптики рассказали о погоде на понедельник

Ранее стало известно, что в 16 областях Казахстана на 11 августа 2025 года синоптики объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Более 10 млрд тенге из спецфонда получит область Абай
Общество
09:13, Сегодня
Более 10 млрд тенге из спецфонда получит область Абай
Августовское ЕНТ проходит в Казахстане
Общество
07:33, Сегодня
Августовское ЕНТ проходит в Казахстане
Джей Ло зажгла – волонтеры собрали мусор: "Taza Qazaqstan" в Алматы
Общество
07:00, Сегодня
Джей Ло зажгла – волонтеры собрали мусор: "Taza Qazaqstan" в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: