К жителям Астаны, Алматы и Шымкента синоптики обратились с предупреждением

Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили астанчан, алматинцев и шымкентцев о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня стало известно из сайта РГП.

"20 мая 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Шымкенте, Алматы, ночью – в Астане", – следует из предупреждения "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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