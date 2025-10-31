#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

Синоптики вновь обратились с предупреждением к жителям Алматы и восьми городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 09:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жителей девяти городов Казахстана предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), которые ожидаются сегодня, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в информации, размещенной на сайте РГП "Казгидромет".

"31 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Павлодар, Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы, Атырау", – предупредили горожан синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 09:26
К жителям Алматы, Астаны и еще восьми городов синоптики обратились с предупреждением

Отметим, что жители Алматы 29-30 октября 2025 года жаловались на неприятный запах гари (похожий на жженный пластик) в воздухе, першение в горле. При этом информации о крупных пожарах в городе не было. В связи с этим мы обратились за комментариями в Минэкологии и "Казгидромет". Что нам там ответили, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В городе Алатау снимают режим ЧС
10:01, Сегодня
В городе Алатау снимают режим ЧС
К жителям Алматы, Астаны и еще восьми городов синоптики обратились с предупреждением
09:57, 30 октября 2025
К жителям Алматы, Астаны и еще восьми городов синоптики обратились с предупреждением
К жителям Алматы, Астаны и еще четырех городов синоптики обратились с предупреждением
09:57, 25 августа 2025
К жителям Алматы, Астаны и еще четырех городов синоптики обратились с предупреждением
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: