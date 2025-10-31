Синоптики вновь обратились с предупреждением к жителям Алматы и восьми городов

Жителей девяти городов Казахстана предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), которые ожидаются сегодня, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в информации, размещенной на сайте РГП "Казгидромет".

"31 октября 2025 года неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Павлодар, Караганда, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Алматы, Атырау", – предупредили горожан синоптики.

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Отметим, что жители Алматы 29-30 октября 2025 года жаловались на неприятный запах гари (похожий на жженный пластик) в воздухе, першение в горле. При этом информации о крупных пожарах в городе не было. В связи с этим мы обратились за комментариями в Минэкологии и "Казгидромет". Что нам там ответили, можете узнать здесь.