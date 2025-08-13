Казахстанца отправили за решетку за участие в военных действиях в Донецкой области

В Атырау осудили казахстанца, воевавшего по контракту за границей, сообщает Zakon.kz.

13 августа в пресс-службе суда №2 города рассказали, что мужчине предъявили обвинение в участии в боевых действиях на территории иностранного государства (ст. 172 УК).

"В суде установлено, что житель города Атырау, будучи гражданином РК, в конце марта 2024 года прибыл в Москву, где добровольно заключил контракт с уполномоченными органами РФ для прохождения воинской службы. После краткосрочного обучения и получения обмундирования, в качестве военного медика в составе танкового полка неправомерно участвовал в боевых действиях в Донецкой области. В декабре 2024 года, участвуя в боевых действиях, подорвался на взрывном устройстве, получил осколочное ранение и был госпитализирован в военный госпиталь", – сообщили в суде.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении малолетнего ребенка и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено. Приговором суда подсудимому С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", – сказано в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В Министерстве внутренних дел предупреждали казахстанцев об ответственности за участие в вооруженных конфликтах за денежное вознаграждение.