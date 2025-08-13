#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
542.29
629.54
6.77
Общество

Казахстанца отправили за решетку за участие в военных действиях в Донецкой области

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 10:59 Фото: Zakon.kz
В Атырау осудили казахстанца, воевавшего по контракту за границей, сообщает Zakon.kz.

13 августа в пресс-службе суда №2 города рассказали, что мужчине предъявили обвинение в участии в боевых действиях на территории иностранного государства (ст. 172 УК).

"В суде установлено, что житель города Атырау, будучи гражданином РК, в конце марта 2024 года прибыл в Москву, где добровольно заключил контракт с уполномоченными органами РФ для прохождения воинской службы. После краткосрочного обучения и получения обмундирования, в качестве военного медика в составе танкового полка неправомерно участвовал в боевых действиях в Донецкой области. В декабре 2024 года, участвуя в боевых действиях, подорвался на взрывном устройстве, получил осколочное ранение и был госпитализирован в военный госпиталь", – сообщили в суде.

Прокурор просил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие на иждивении малолетнего ребенка и чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено. Приговором суда подсудимому С. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", – сказано в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В Министерстве внутренних дел предупреждали казахстанцев об ответственности за участие в вооруженных конфликтах за денежное вознаграждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Туркестане прошел праздничный концерт, посвященный Международному дню молодежи
Общество
10:52, Сегодня
В Туркестане прошел праздничный концерт, посвященный Международному дню молодежи
Температурный рекорд 83-летней давности побит в Казахстане
Общество
10:37, Сегодня
Температурный рекорд 83-летней давности побит в Казахстане
К жителям Алматы вновь с предупреждением обратились синоптики
Общество
10:20, Сегодня
К жителям Алматы вновь с предупреждением обратились синоптики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: