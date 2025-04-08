#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
518.31
567.96
6.03
Общество

Участие в вооруженных конфликтах: МВД Казахстана выступило с важным предупреждением

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 10:12 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 8 апреля 2025 года, напомнили об ответственности за участие в вооруженных конфликтах за денежное вознаграждение, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в последнее время в социальных сетях распространяются рекламные материалы и видеоролики, предлагающие гражданам заключить контракт с Вооруженными силами других государств за денежные вознаграждения.

"За участие в вооруженных конфликтах Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрены меры уголовной ответственности:

  • За умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества (ст. 172 УК РК) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.
  • За наемничество (ст. 170 УК РК) в зависимости от тяжести деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества", – подчеркнули в пресс-службе МВД РК.

В МВД казахстанцам настоятельно рекомендуют "соблюдать законодательство Республики Казахстан и воздерживаться от участия в действиях, которые могут привести к серьезным правовым последствиям".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 10:12
Пять казахстанцев выдворили в Россию – названа причина

2 апреля 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана объяснили причину усиления охраны в школах и детсадах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Как изменится система учета иностранных туристов в Казахстане
Общество
10:38, Сегодня
Как изменится система учета иностранных туристов в Казахстане
Опасные приложения для телефонов назвали казахстанцам
Общество
10:26, Сегодня
Опасные приложения для телефонов назвали казахстанцам
Кого ищут работодатели в Казахстане и кому хотят платить больше 700 тысяч тенге
Общество
09:16, Сегодня
Кого ищут работодатели в Казахстане и кому хотят платить больше 700 тысяч тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: