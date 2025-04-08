Участие в вооруженных конфликтах: МВД Казахстана выступило с важным предупреждением

В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 8 апреля 2025 года, напомнили об ответственности за участие в вооруженных конфликтах за денежное вознаграждение, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в последнее время в социальных сетях распространяются рекламные материалы и видеоролики, предлагающие гражданам заключить контракт с Вооруженными силами других государств за денежные вознаграждения.

"За участие в вооруженных конфликтах Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрены меры уголовной ответственности: За умышленное неправомерное участие гражданина Республики Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства при отсутствии признаков наемничества (ст. 172 УК РК) предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет.

За наемничество (ст. 170 УК РК) в зависимости от тяжести деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи лет либо пожизненное лишение свободы с лишением гражданства Республики Казахстан или без такового, с конфискацией имущества", – подчеркнули в пресс-службе МВД РК.

В МВД казахстанцам настоятельно рекомендуют "соблюдать законодательство Республики Казахстан и воздерживаться от участия в действиях, которые могут привести к серьезным правовым последствиям".

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