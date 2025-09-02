Насиловал детей: 21-летнего казахстанца на всю жизнь отправили за решетку

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Абай рассмотрели уголовное дело в отношении студента юридического факультета, 2004 года рождения, по факту изнасилования, а также насильственных действий сексуального характера в отношении детей, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда региона рассказали, что, согласно обвинительному акту, преступления совершались подсудимым в городе Семее в мае 2022 года и январе 2025 года, пострадавшим 12 и 13 лет.

"В суде государственный обвинитель-прокурор просил назначить подсудимому Қ. по совокупности преступлений пожизненное лишение свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Законные представители потерпевших согласились с позицией государственного обвинителя-прокурора. Қ. вину в предъявленном обвинении полностью не признал и просил суд оправдать его", – сообщили в суде.

Приговором суда молодой человек признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

