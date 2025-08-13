Уставших от зноя алматинцев порадовали прогнозом на 14 августа

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали жителям трех крупнейших городов страны о погоде на 14, 15, 16 августа 2025 года. Так, в Астане по-прежнему идут дожди. В Шымкенте, согласно данным метеорологов, осадков не будет. А вот жители Алматы смогут сделать передышку от жары, сообщает Zakon.kz.

Астана 14 августа: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Утром и днем порывы ветра поднимутся до 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +21+23°C.

15 августа: переменная облачность, дождь, гроза. Днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +19+21°C.

16 августа: переменная облачность, дождь, гроза, днем град, шквал. Днем порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +19+21°C. Алматы 14 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем порывы ветра поднимутся до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем +32+34°C.

15 августа: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +30+32°C.

16 августа: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°C, днем +32+34°C. Шымкент 14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +35+37°C.

15 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +30+32°C.

16 августа: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра составят 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +32+34°C.

