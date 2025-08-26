#АЭС в Казахстане
Общество

Жаркое завершение лета: в Алматы, Шымкенте до +37°С и без осадков

Астана, Алматы, Шымкент, Казгидромет, прогноз, дожди, жара, август, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 15:28 Фото: pexels
О погоде на 27, 28 и 29 августа 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет". По их данным, в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. В столице же страны дождь прогнозируют лишь однажды.

Астана

  • 27 августа: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С.
  • 28 августа: переменная облачность, без осадков. Днем ожидается ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.
  • 29 августа: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ночью порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +22+24°С.

Алматы

  • 27 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.
  • 28-29 августа: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.

Шымкент

  • 27-29 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+20°С, днем +35+37°С.

В ранее опубликованном прогнозе погоды от метеорологов сказано, что казахстанцам обещают жару до +40°С на конец августа.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
