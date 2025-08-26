Жаркое завершение лета: в Алматы, Шымкенте до +37°С и без осадков
Фото: pexels
О погоде на 27, 28 и 29 августа 2025 года в трех крупнейших городах Казахстана рассказали Zakon.kz синоптики РГП "Казгидромет". По их данным, в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается. В столице же страны дождь прогнозируют лишь однажды.
Астана
- 27 августа: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра поднимутся до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +30+32°С.
- 28 августа: переменная облачность, без осадков. Днем ожидается ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +32+34°С.
- 29 августа: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ночью порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +22+24°С.
Алматы
- 27 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.
- 28-29 августа: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
Шымкент
- 27-29 августа: небольшая облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+20°С, днем +35+37°С.
В ранее опубликованном прогнозе погоды от метеорологов сказано, что казахстанцам обещают жару до +40°С на конец августа.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript