Алматы и Шымкент накроет туман, в Астане небольшой снег: погода на 14-16 февраля

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Жителям трех крупнейших городов Казахстана рассказали о погоде с 14 по 16 февраля 2025 года. Согласно данным РГП "Казгидромет", Алматы и Шымкент накроет туман. В Астане по-прежнему метеорологи прогнозируют снег, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 14 февраля: переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 5-7 мороза.

переменная облачность, ночью небольшой снег, поземок. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 5-7 мороза. 15 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Температура воздуха ночью 10-12, днем 3-5 мороза.

переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Температура воздуха ночью 10-12, днем 3-5 мороза. 16 февраля: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью 12-14, днем 3-5 мороза. Прогноз погоды по Алматы 14 февраля: переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла.

переменная облачность, без осадков. Временами туман, на дорогах гололедица. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 1-3 тепла. 15 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 0-2 тепла.

переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 0-2 тепла. 16 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза. Прогноз погоды по Шымкенту 14 февраля: переменная облачность, без осадков, ночью туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 6-8 тепла.

переменная облачность, без осадков, ночью туман. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 6-8 тепла. 15-16 февраля: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер поднимется до 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 2-4 тепла. Материал по теме Метель, дождь и ветер до 30 м/с: штормовое предупреждение объявили в РК Днем ранее специалисты оповещали казахстанцев о том, что снежный циклон ударит по югу Казахстана.

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