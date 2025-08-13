В Казахстане планируют пересмотреть социальные льготы

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 августа 2025 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос, будет ли государство как-то стимулировать рост доходов населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что если начинать разговор о стимулировании доходов населения, то его можно вести бесконечно.

"В первую очередь, у нас всегда проводится индексация. То есть, те меры господдержки, которые мы реализуем, всегда индексируются на уровне инфляции. Если не ошибаюсь, в бюджете следующего года это отразится – минимум плюс 800 млрд тенге. Те средства, которые направляются на социальную сферу – здравоохранение, образование, социальную поддержку, обеспечение, не секвестируются. В республиканских программах этого года также нет секвестирования в процессе исполнения бюджета 2025 года", – сказал Жумангарин.

Он подчеркнул, что это действующие меры, которые сейчас существуют.

"Вы сами знаете, что я возглавляю подгруппу по оптимизации бюджета и т. д. Когда мы говорим, что не секвестируем, это действительно так. Но меры поддержки мы оптимизируем. Почему? Потому что в этом суть нашей работы. Надо начинать экономить. Это не значит, что будем экономить на пенсионерах – ни в коем случае. Мы пересматриваем социальные меры поддержки, льготы, которые будем предоставлять в следующем году и далее. С этой точки зрения в правительстве работа продолжается, как и на уровне Администрации президента", – дополнил Жумангарин.

