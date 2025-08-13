Жумангарин рассказал, повысят ли минимальную зарплату в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 августа 2025 года на брифинге в правительстве ответил на вопрос о планах повысить минимальную заработную плату (МЗП) в Казахстане в 2026 году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что ранее озвучивали мысль о повышении МЗП до 90 тысяч тенге.

"Пока таких планов у нас нет, честно говоря, поднимать МЗП. На сегодняшний день она составляет 85 тыс. тенге, и мы пока не рассматриваем ее увеличение", – сказал Серик Жумангарин.

Министр финансов Мади Такиев уточнил, что ранее говорилось лишь о расчетах.

"Если посмотреть все показатели, то средний минимальный размер должен быть примерно 90 тыс. тенге. Но с учетом текущей ситуации мы решили оставить его на прежнем уровне", – дополнил он.

27 июня 2025 года министр финансов Казахстана Мади Такиев высказался о пересмотре размера МЗП в Казахстане.

В тот же день министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что несколько институтов проводят исследования в части того, чтобы обеспечить точные показатели по производительности труда, по медианной заработной плате в разрезе регионов, в разрезе отраслей. Все они лягут в основу расчета МЗП.