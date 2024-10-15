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Законодательство РК

Когда казахстанцы увидят в открытом доступе декларации чиновников

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 12:28 Фото: freepik
Министр финансов Мади Такиев 15 октября 2024 года на пресс-конференции в правительстве ответил, насколько готовы казахстанцы к тому, чтобы с 1 января 2025 года показывать все свои доходы и расходы, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что сегодня завершается третий этап декларирования, когда декларацию представляли учредители юридических лиц и предприниматели.

"На 15 сентября было представлено 2,6 млн деклараций, еще не представлено 200 тыс. деклараций. Мы направили им уведомления – есть 30 рабочих дней по представлению декларации. Что касается четвертого этапа, это декларирование наступает с 1 января 2025 года, где будут вовлечены все оставшиеся физические лица. Касательно публикации деклараций: в соответствии с законом, с 1 января 2025 года обязательной публикации подлежат декларации политических служащих", – озвучил он.

Он подтвердил, что казахстанцы смогут увидеть декларации всех политических служащих, за исключением особо охраняемых – президента, премьер-министра, двух спикеров палат Парламента, глав КНБ, МВД и так далее. По его словам, это связано со спецификой их работы.

Также он пообещал показать пример, как глава Минфина, и выложить свою декларацию 1 января 2025 года.

Ранее министр финансов РК Мади Такиев озвучил, на что были потрачены бюджетные средства.

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