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Законодательство РК

Когда казахстанцы получат доступ к декларациям высокопоставленных чиновников

Минфин РК, Казахстан, доходы , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 23:42 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Министр финансов Мади Такиев на брифинге в Астане 17 мая рассказал, когда казахстанские чиновники будут обязаны публиковать декларации о доходах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такиев заявил, что с 2025 года предусмотрена обязанность политических государственных служащих раскрывать свои данные по декларации о доходах. По остальным госслужащим такой нормы, по его словам, нет.

"Это норма согласно закона "О противодействии коррупции", 11 статья – с 2025 года будем публиковать, то есть открыто будет по политическим служащим. Все, кто предоставляет декларации, они должны будут публиковаться. Закон принят, норма есть, это уже обязанность, мы не можем не исполнить норму закона", – отметил глава Минфина.

При этом он предположил, что такой механизм может быть агрегирован так, что отделы кадров по каждому госоргану самостоятельно будут публиковать эту информацию на сайте госоргана.

5 апреля сообщалось, что в Казахстане изменилась форма декларации о доходах и имуществе.

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