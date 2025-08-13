#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Казахстанец оправдался за букет, который свалился на голову Джей Ло на концерте в Алматы

Дженнифер Лопес, букет, концерт, Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 00:51 Фото: Instagram/jlo
Житель Казахстана, побывавший на концерте Дженнифер Лопес в Алматы, поделился в Threads историей о неудачной попытке вручить певице букет из клубники в шоколаде, сообщает Zakon.kz.

Он опубликовал видео, на котором подробно рассказал ход событий того вечера. 

По его словам, идея подарить букет возникла прямо во время ожидания начала шоу. Концерт уже задерживался на полтора часа, а в VIP-зоне, билеты в которую стоили 200 тысяч тенге за место, людей было немного. Мужчина оперативно позвонил, чтобы они собрали подарок, и через 20 минут курьер уже был у стадиона.

Однако, чтобы выйти за букетом и вернуться, пришлось пробираться сквозь толпу зрителей. На это ушло два часа, и в итоге, по признанию мужчины, он пропустил значительную часть выступления.

Подарок он хотел вручить лично, но в толпе потерял ориентацию и в какой-то момент букет случайно свалился на голову Дженнифер Лопес.

"Я очень сожалею о происшедшем. Произошло это случайно. Букет столько преодолел со мной, и именно в этот момент упал. Приношу искренние извинения Джей Ло, а нам всем желаю быть чуточку добрее. Это могло произойти с каждым", – рассказал он.

А ранее Мадияр Мулдашев, ставший героем соцсетей после того, как подарил Дженнифер Лопес три красные розы на концерте в Астане, объяснил свой поступок и предложил поклонникам певицы устроить флешмоб. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
