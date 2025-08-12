"Черный список", жара и без еды: волонтеры рассказали об условиях работы на шоу Джей Ло в Алматы

В воскресенье, 10 августа 2025 года, Алматы принял американскую поп-диву Дженнифер Лопес. Грандиозное мероприятие оставило неизгладимые впечатления у поклонников звезды. Однако после музыкального праздника последовали жалобы от волонтеров на условия работы, сообщает Zakon.kz.

Так, одна из казахстанок уточнила, что к работе было привлечено большое количество несовершеннолетних волонтеров с серьезными нарушениями закона.

Она рассказала, что волонтеры были приглашены в 11 утра на место проведения концерта.

"По правилам проносить еду и напитки было запрещено. Воду волонтерам дали, а вот питание предложили только в седьмом часу вечера! Все время волонтеры стояли на точках в 35-градусную жару без смены и перерывов на отдых и обед. После окончания концерта в 22:30 ночи несовершеннолетних детей оставили убираться на стадионе. То есть с 11:00 утра до 23:00-24:00 ночи волонтеры работали без отдыха и перерывов более 12 часов. Волонтеры, задействованные на внешнем круге, концерта вообще не увидели", – пишет возмущенная жительница города.

Также известно, что за эту работу им обещали выдать благодарственное письмо.

"При этом уходить раньше и давать интервью строго запретили, в противном случае грозили попаданием в "черный список". Хочу отметить, что подобная "эксплуатация безмолвной и бесплатной рабочей силы" происходит на всех крупных мероприятиях города на регулярной основе. Права детей нарушаются, организаторы хорошо экономят на найме персонала", – говорится в заявлении, опубликованном на странице в Threads.

Тема привлекла внимание общественности. Впрочем, как оказалось, не все остались недовольны. В социальных сетях можно встретить и положительные отзывы. Так, некоторые утверждают: у них была и вода, и еда.

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева отреагировала на поступившие жалобы.

"Касательно привлечения несовершеннолетних в качестве волонтеров на концерте в Алматы. Направила обращение в Комитет по охране прав детей и уполномоченные органы для изучения всех обстоятельств и принятия соответствующих мер", – говорится в заявлении Закиевой на странице в Facebook за 12 августа.

Оперативный штаб волонтеров также отреагировал на распространившуюся информацию.

"В связи с распространяемой в ряде СМИ и социальных сетей информацией о том, что волонтеров якобы не обеспечивали питанием и другими условиями во время проведения концерта всемирно известной певицы Дженнифер Лопес на Центральном стадионе Алматы, считаем важным предоставить следующее разъяснение", – так отмечено в начале.

По данным штаба, для помощи в организации мероприятия был объявлен открытый набор волонтеров, в котором приняли участие более 6 тысяч желающих. По итогам отбора к работе были приглашены 300 человек.

"За неделю до события всем волонтерам были разъяснены условия участия и проведен инструктаж. В день концерта они были обеспечены питанием и напитками от партнера мероприятия сети известного кафе, а также имели перерывы для отдыха. Питание выдавалось в течение дня по графику, в зависимости от смен. Изначально концерт был запланирован на 19:00 и должен был завершится до 21:00. В связи с этим набрали несовершеннолетних, и не был предусмотрен трансфер. Так как по городу до 23:00 действуют общественные транспорты". Оперативный штаб волонтеров

Также сказано, что на территории стадиона был обеспечен доступ к питьевой воде и оборудована специальная зона для отдыха и хранения личных вещей.

"Организаторы поддерживали постоянную связь с волонтерами, чтобы при необходимости можно было заменять друг друга и избегать перегрузок. Все участники имели возможность самостоятельно выбирать продолжительность работы. Помощь в уборке территории после концерта носила исключительно добровольный характер. Таким образом, сведения, появившиеся в некоторых публикациях, не отражают реальной картины. Волонтерство является свободным и осознанным выбором, выражением активной гражданской позиции каждого. Мы ценим этот вклад, ведь именно такие инициативы делают наше общество более сплоченным и заботливым. Волонтерская организация "Ашық жүрек" прилагает все усилия для создания надлежащих условий и благодарит всех участников за вклад в организацию значимого культурного события". Оперативный штаб волонтеров

Стоит отметить, что на шоу Лопес в Алматы 10 августа 2025 года пришли более 20 тысяч человек. Среди них – гости из более чем 35 стран и свыше восьми тысяч иностранных туристов.

Также мы уже рассказывали, что предпринимателю Динмухаммеду Сыздыкову удалось осуществить свою мечту и вручить камзол Лопес. Это произошло во время ее визита в Астану 1 августа 2025 года.