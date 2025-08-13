Межнациональные конфликты в соцсетях: казахстанцам напомнили об уголовной ответственности

Прокуратура Карагандинской области сегодня, 13 августа 2025 года, выступила с важным заявлением, в котором предупредила о росте межнациональной розни в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты подчеркивают:

"Межнациональная рознь – одна из самых опасных форм общественного конфликта".

Кроме того, она может привести к вспышкам насилия, разрушению социального порядка и глубокой вражде между этническими и культурными группами.

"Местом совершения данных преступлений являются социальные сети, такие как Instagram, Tik Tok, Treads, где каждому пользователю предоставлена возможность свободно высказываться на любые темы". Прокуратура Карагандинской области

В прокуратуре напоминают, что межнациональные высказывания влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса от 2 до 7 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий – от 12 до 20 лет лишения свободы.

Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений.

Такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, с истечением срока давности совершенного преступления или обвинительного приговора, по акту амнистии.

Как правило, авторы таких материалов после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности.

"В этой связи призываем всех граждан соблюдать нормы законодательства, быть бдительными и ответственно относиться к каждому сообщению и своим высказываниям. Только совместная правовая культура и уважение друг к другу позволят сохранить в обществе мир, стабильность и доверие". Прокуратура Карагандинской области

Ранее мы рассказывали, что житель Астаны провел эфир в TikTok и стал фигурантом уголовного дела. Правоохранители усмотрели в словах мужчины разжигание межнациональной розни.