Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
542.29
629.54
6.77
Общество

Межнациональные конфликты в соцсетях: казахстанцам напомнили об уголовной ответственности

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 16:33 Фото: pexels
Прокуратура Карагандинской области сегодня, 13 августа 2025 года, выступила с важным заявлением, в котором предупредила о росте межнациональной розни в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты подчеркивают:

"Межнациональная рознь – одна из самых опасных форм общественного конфликта".

Кроме того, она может привести к вспышкам насилия, разрушению социального порядка и глубокой вражде между этническими и культурными группами.

"Местом совершения данных преступлений являются социальные сети, такие как Instagram, Tik Tok, Treads, где каждому пользователю предоставлена возможность свободно высказываться на любые темы".Прокуратура Карагандинской области

В прокуратуре напоминают, что межнациональные высказывания влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса от 2 до 7 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий – от 12 до 20 лет лишения свободы.

Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений.

Такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием, примирением с потерпевшим, с истечением срока давности совершенного преступления или обвинительного приговора, по акту амнистии.

Как правило, авторы таких материалов после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности.

"В этой связи призываем всех граждан соблюдать нормы законодательства, быть бдительными и ответственно относиться к каждому сообщению и своим высказываниям. Только совместная правовая культура и уважение друг к другу позволят сохранить в обществе мир, стабильность и доверие".Прокуратура Карагандинской области

Ранее мы рассказывали, что житель Астаны провел эфир в TikTok и стал фигурантом уголовного дела. Правоохранители усмотрели в словах мужчины разжигание межнациональной розни.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
