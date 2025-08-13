В Таразе наказание за крупное мошенничество смягчили по амнистии

В Жамбылском областном суде рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Судья изменил приговор – преступник получил два года условного наказания вместо 4,8 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

"Апелляционная коллегия применила закон "Об амнистии". В Жамбылском областном суде в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина К. по факту мошенничества в крупном размере (ст. 190 ч. 3 п. 1) УК РК)", – отмечается в информации.

Судом установлено, что подсудимый К. с сентября 2023 года занимался тем, что беспроцентно снимал деньги неизвестным лицам, прибывшим в банк рядом с селом Кордай.

Одна из жительниц поделилась с сыном планами о том, то ей нужно снять со своего счета 6 млн тенге, желательно, без процентов. В это время подсудимый К. уже неоднократно снимал для мужчины разные суммы, тем самым войдя в доверие сына потерпевшей.

"Сын потерпевшей обратился к подсудимому и в этот раз. Гражданин К. с целью легкого заработка мошенническим путем взял указанную сумму и уехал в Кыргызстан. Там он потратил денежные средства на личные нужды", – отмечается в материалах дела.

В результате потерпевшей гражданке Г. причинен ущерб на 6 млн тенге.

В процессе судебного разбирательства прокурор просил назначить подсудимому 3 года 6 месяцев лишения свободы. Но мужчина признал свою вину, раскаялся, извинился и сообщил, что постарается возместить ущерб, а также просил суд не лишать его свободы. Потерпевшая простила подсудимого и просила назначить наказание в соответствии с законом, а также удовлетворить ее гражданский иск.

"Санкция ст. 190 ч. 3 УК РК предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние в содеянном и положительную характеристику К. Приговором Кордайского районного суда подсудимый К. признан виновным по ст. 190 ч. 3 п. 1) УК и, ему было назначено 4 года лишения свободы. Удовлетворен гражданский иск – в пользу потерпевшей взыскано 6 млн тенге. Но Жамбылский областной суд изменил приговор суда первой инстанции", – говорится в решении суда.

В суде пояснили, что с применением закона "Об амнистии", принятого в честь 30-летия Конституции, срок наказания сокращен на 1/3 часть.

В результате подсудимому назначено 2 года 8 месяцев лишения свободы, а с применением ст. 63 УК РК "Условное осуждение" назначенное наказание признано условным.

Судебные акты вступили в законную силу.

