Общество

Удаленка не засчиталась: выпускника "Болашака" обязали вернуть деньги за учебу в США

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 18:36 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный административный суд Астаны 13 августа 2025 года отказал в удовлетворении иска выпускника Boston University к Министерству науки и высшего образования РК о признании незаконным решения о лишении его международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, истец С. в 2013 году получил стипендию "Болашак" для обучения в магистратуре в США. После окончания учебы и последующей стажировки он приступил к трудовой деятельности, однако исполнял ее дистанционно в частных организациях за пределами Казахстана.

Как установлено судом, С. не выполнил ключевое условие стипендиального договора – не возвратился на территорию Казахстана в установленный срок и не прошел обязательную пятилетнюю отработку по специальности в стране. Пограничная служба КНБ подтвердила, что С. покинул Казахстан 1 мая 2023 года и с тех пор в страну не возвращался.

Несмотря на направленные уведомления, стипендиат не предпринял действий по исполнению договорных обязательств. В связи с этим Республиканская комиссия приняла решение о лишении его стипендии и возложении обязанности по возмещению расходов.

Суд признал законность действий министерства, указав, что условиями программы не предусмотрено прохождение отработки в дистанционном формате.

Ранее названы обладатели международной стипендии "Болашак" и программы "Научные стажировки". 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
