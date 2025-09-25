#АЭС в Казахстане
Общество

Суд в Астане обязал акимат выдать жилье женщине, прожившей в аварийном доме свыше 40 лет

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 18:37 Фото: pexels
Специализированный межрайонный административный суд (СМАС) Астаны 25 сентября удовлетворил административный иск местной жительницы Ш. к акимату столицы и Комиссии по реализации проекта реновации жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, Ш. проживает в квартире жилого дома с 1982 года. Постановлением акимата аварийное строение подлежит принудительному отчуждению в порядке реквизиции. Комиссия отказала истице в предоставлении нового жилья из-за отсутствия правоустанавливающих документов на квартиру.

При этом суд установил, что Ш. зарегистрирована и проживает в указанной квартире более 40 лет. Претензий со стороны собственника – акимата – относительно ее проживания ранее не поступало.

Суд отметил, что в соответствии с разъяснениями Кабинета министров от 11 февраля 1992 года, данное домостроение относится к государственной собственности в силу отсутствия правоустанавливающих документов.

"Следовательно, доверие Ш. к действиям акимата охраняется законом, а основания для утраты права ссылаться на данный принцип отсутствуют", – говорится в решении.

Суд обязал акимат и комиссию предоставить Ш. арендное жилье. Решение вступило в законную силу.

25 сентября 2025 года заместитель акима Астаны Евгений Глотов на заседании в маслихате рассказал, как можно избежать сговоров при изъятии и сносе частных домов или гаражей. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
