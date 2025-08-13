В Казахстане родители требуют отменить обязательную школьную форму

За две недели до начала учебного года казахстанские родители запустили петицию с требованием отменить обязательную школьную форму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 13 августа телеканал "КТК", инициаторы считают, что единый стиль одежды не влияет на успеваемость, но ежегодно создает серьезную финансовую нагрузку на семьи. Вместо строгих правил они предлагают ввести более гибкий дресс-код.

Мать двоих младшеклассников из Алматы Алия Туякбаева рассказала, что школа заранее определила фасон и даже магазин, где нужно покупать форму – брендовый и недешевый. По ее словам, комплект на двоих детей обошелся в 130 тысяч тенге без рубашек.

"Я считаю, что нужно просто определиться с цветом, и все, а не заставлять покупать конкретный фасон или аксессуары", – отметила она.

Родители жалуются, что каждая школа добавляет свои требования: эмблемы, подвески и другие детали, что увеличивает расходы. По данным продавцов, стоимость формы ежегодно растет на 10-15%. В алматинских магазинах блузки и рубашки стоят от 5 тысяч тенге, а полный комплект – около 35 тысяч без обуви.

В Министерстве просвещения с позицией родителей не согласны. Там уверены, что единая форма создает деловую атмосферу, сглаживает социальные различия между детьми и помогает настроиться на учебу.

Несмотря на это, инициаторы петиции намерены продолжать сбор подписей. Пока документ поддержали менее 200 человек, а для рассмотрения в правительстве необходимо 50 тысяч.

12 августа 2025 года в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана рассказали, как выбрать удобную школьную форму.

