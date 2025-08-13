#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.96
630.27
6.73
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.96
630.27
6.73
Общество

В Казахстане родители требуют отменить обязательную школьную форму

Школьник, школьники, ученик, ученики, школа, школы, школьная форма, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 00:39 Фото: Zakon.kz
За две недели до начала учебного года казахстанские родители запустили петицию с требованием отменить обязательную школьную форму, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 13 августа телеканал "КТК", инициаторы считают, что единый стиль одежды не влияет на успеваемость, но ежегодно создает серьезную финансовую нагрузку на семьи. Вместо строгих правил они предлагают ввести более гибкий дресс-код.

Мать двоих младшеклассников из Алматы Алия Туякбаева рассказала, что школа заранее определила фасон и даже магазин, где нужно покупать форму – брендовый и недешевый. По ее словам, комплект на двоих детей обошелся в 130 тысяч тенге без рубашек.

"Я считаю, что нужно просто определиться с цветом, и все, а не заставлять покупать конкретный фасон или аксессуары", – отметила она.

Родители жалуются, что каждая школа добавляет свои требования: эмблемы, подвески и другие детали, что увеличивает расходы. По данным продавцов, стоимость формы ежегодно растет на 10-15%. В алматинских магазинах блузки и рубашки стоят от 5 тысяч тенге, а полный комплект – около 35 тысяч без обуви.

В Министерстве просвещения с позицией родителей не согласны. Там уверены, что единая форма создает деловую атмосферу, сглаживает социальные различия между детьми и помогает настроиться на учебу.

Несмотря на это, инициаторы петиции намерены продолжать сбор подписей. Пока документ поддержали менее 200 человек, а для рассмотрения в правительстве необходимо 50 тысяч.

12 августа 2025 года в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля (КСЭК) Министерства здравоохранения (МЗ) Казахстана рассказали, как выбрать удобную школьную форму. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Как в Казахстане упростили процедуру оформления пособия по беременности и родам
Общество
19:38, 13 августа 2025
Как в Казахстане упростили процедуру оформления пособия по беременности и родам
Жителю Тараза пришлось вернуть 5 млн тенге пенсионерке, которую обманули мошенники
Общество
19:15, 13 августа 2025
Жителю Тараза пришлось вернуть 5 млн тенге пенсионерке, которую обманули мошенники
В Таразе наказание за крупное мошенничество смягчили по амнистии
Общество
18:42, 13 августа 2025
В Таразе наказание за крупное мошенничество смягчили по амнистии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: