#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
Общество

14-летним подростком оказался "герой" видео с домогательствами к девушке в Алматы

приставание парня к девушке в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 09:42 Фото: ДП Алматы
В Алматы на видео попало непристойное нападение на девушку, сообщает Zakon.kz.

На кадрах девушка шла по дороге в частном секторе, за ней – парень. И когда она подошла к калитке дома, он резко подбежал, обнял и, с ее слов, схватил за интимное место, после чего убежал.

Сотрудники Управления полиции Турксибского района установили личность парня – им оказался 14-летний житель района.

"Его родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Сам несовершеннолетний поставлен на внутришкольный учет. Кроме того, материалы по данному факту будут рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Турксибского района. С подростком и его семьей проведена профилактическая работа, в том числе при участии психолога", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.

В полиции Алматы отреагировали и на другой резонансный инцидент – комментарий с призывом негативного направления в отношении детей с аутизмом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Мажилис ратифицировал важный документ по определению МЗП
Общество
11:07, Сегодня
Мажилис ратифицировал важный документ по определению МЗП
Привлекают на работу незаконно: о махинациях крупных компаний рассказала глава Минтруда
Общество
11:04, Сегодня
Привлекают на работу незаконно: о махинациях крупных компаний рассказала глава Минтруда
Новый вид общественного транспорта появится в Астане
Общество
10:26, Сегодня
Новый вид общественного транспорта появится в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: