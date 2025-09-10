14-летним подростком оказался "герой" видео с домогательствами к девушке в Алматы

В Алматы на видео попало непристойное нападение на девушку, сообщает Zakon.kz.

На кадрах девушка шла по дороге в частном секторе, за ней – парень. И когда она подошла к калитке дома, он резко подбежал, обнял и, с ее слов, схватил за интимное место, после чего убежал.

Сотрудники Управления полиции Турксибского района установили личность парня – им оказался 14-летний житель района.

"Его родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Сам несовершеннолетний поставлен на внутришкольный учет. Кроме того, материалы по данному факту будут рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Турксибского района. С подростком и его семьей проведена профилактическая работа, в том числе при участии психолога", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города.

В полиции Алматы отреагировали и на другой резонансный инцидент – комментарий с призывом негативного направления в отношении детей с аутизмом.