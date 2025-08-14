В Алматы введут ограничения на улице Жамбыла

В Алматы ограничат движение по ул. Жамбыла для замены теплосетей, проложенных 45 лет назад, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 августа 2025 года рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети":

"В период подготовки к предстоящему отопительному сезону в Алмалинском районе Алматы продолжается плановая реконструкция теплосетей. В рамках работ осуществляется замена тепловых сетей общей протяженностью 130 м, введенных в эксплуатацию в 1980 году. В связи с этим с 23:00 15 августа по 07:00 18 августа будет закрыто движение автотранспорта по ул. Жамбыла от ул. Исаева до ул. Байганина".

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

